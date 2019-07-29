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29 июля 2019, понедельник, 12:57 600
Выборы 2019-07-29T12:57:01+03:00
Українські Новини
Довгому удалось одержать победу благодаря системной работе в округе, - Тузов

Довгому удалось одержать победу благодаря системной работе в округе, - Тузов

Системная работа в интересах избирателей округа обеспечила Олесю Довгому честную победу на выборах и переизбрание народным депутатом в 102-м избирательном округе в Кировоградской области. Об этом в своем блоге на "Украинской правде" написал политический обозреватель Дмитрий Тузов.

"На Кировоградщине победил Олесь Довгий. С нетипичным результатом. Он "переиграл" представителя "Слуги народа" с результатом 40,92% на 28,05%. Оппонент Довгого "от Зе" признал в ФБ "честную победу действующего депутата, без раздачи денег и гречихи". Факт честной победы в данном случае, думаю, важнее самой победы", - отметил Тузов.

По его мнению, честную победу Догому на выборах обеспечила его последовательная работа в интересах округа как народного депутата.

"Довгий постоянно лично встречался с людьми, в отличие от большинства его конкурентов", "к нему можно было обратиться с вопросом или проблемой, он помогал, решал, и не только перед выборами". Итак, системная работа в округе победила "телевизор", - считает политический обозреватель.

Как сообщалось, на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля 2019 в одномандатном избирательном округе №102 победил народный депутат Олесь Довгий. За него проголосовали около 29 тыс. избирателей, что почти на 9 тыс. голосов больше, чем получил представитель президентской партии "Слуга народа" Артем Петрощук. Остальные 15 кандидатов получили менее 5% поддержки.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Олесь Довгий Дмитрий Тузов

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