30.07.19 12:00 Круглый стол: "Финансовая грамотность для детей: практики и перспективы"

30 июля 2019 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Финансовая грамотность для детей: практики и перспективы".

Во время которого будут проанализированы успешные примеры учебных курсов, имеющиеся методические разработки по этой тематике, пути эффективного внедрения обучения.

Настоящее сложно представить без финансов. Фактически они обеспечивают функционирование подавляющего большинства процессов, происходящих в обществе. Многие специалисты в области образования считают, что изучение основ финансовой грамотности должно начинаться еще со школьного возраста.

В игровой форме (с помощью информационных технологий) можно заинтересовать детей и привить методы безопасной финансового поведения. Это не только поможет формировать налоговую культуру граждан, но и позволит более эффективно использовать собственные средства в будущем.

Алексей Кавилин (начальник Главного управления ГНС в Киевской области) выступил с инициативой разработать и применять в обучении новейшие подходы, включающие современные IТ-программы финансовой грамотности для маленьких граждан Украины.

К реализации данного предложения присоединилась ОО "Институт налоговых реформ". Уже состоялся митап "Перспективы внедрения IТ-программ финансовой грамотности для маленьких граждан", на котором прошло первое обсуждение (в рамках инициативы) при участии педагогов и родителей.

К участию в мероприятии приглашены: представители Министерства образования и науки Украины, эксперты по разработке образовательных программ, представители Главного управления ГНС в Киевской области, журналисты, педагоги, представители тренинговых заведений, воспитатели, детские психологи, работники Департамента образования и науки Киевской областной государственной администрации, представители Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), IТ-специалисты, представители малого и среднего бизнеса.

Место проведения: пресс-центр информационного агентства "Украинские Новости" (адрес: ул. Эспланадная, д. 20, г. Киев, рядом со станцией метро "Дворец спорта").

Ожидаемая продолжительность: 2 часа.

Подтвердить участие или получить более подробную информацию можно по телефону (067) -539-00-27 или отправив запрос на электронный адрес: ngo.ipr@gmail.com