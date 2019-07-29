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29 июля 2019, понедельник, 11:13 246
Общество 2019-07-29T11:13:40+03:00
Українські Новини
Глава Ковпаковского райсуда Сум Чернобай умер в спортзале

Глава Ковпаковского райсуда Сум Чернобай умер в спортзале

Глава Ковпаковского районного суда Сум Олег Чернобай умер.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"27 июля 2019 на 50-м году остановилось сердце жизнерадостного, отзывчивого человека, высокопрофессионального судьи, мудрого и взвешенного руководителя, надежного коллеги и искреннего друга - главы Ковпаковского районного суда города Сумы Чернобая Олега Ивановича", - сказано в нем.

Отмечается, что Чернобай был признанным авторитетом в судейском сообществе, справедливым и принципиальным судьей, честным и порядочным человеком.

Причина смерти главы суда не уточняется.

По данным СМИ, Чернобай умер во время занятий в спортивном клубе "Бетон" в Сумах.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Чернобай участвовал в конкурсе в новый Верховный Суд.

Общественный совет добропорядочности наложил вето на его избрание, мотивируя это тем, что кандидат последние несколько лет пользовался по доверенности 7 автомобилями.

При этом большинство дорогих машин ему были предоставлены тещей-пенсионеркой.

Также общественники считали, что Чернобай незаконно 4 раза подряд избирался главой Ковпаковского суда, хотя законодательство запрещает занимать соответствующую должность более 2 раз.

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