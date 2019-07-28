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28 июля 2019, воскресенье, 22:13 30
Азия 2019-07-28T22:13:40+03:00
Українські Новини
В Китае на деревню сошел гигантский оползень: десятки погибших

В Китае на деревню сошел гигантский оползень: десятки погибших

В Китае произошел гигантский оползень, в результате которого погибли 36 человек. Густые потоки грязи обрушились на деревню Пинди, что на юго-западе страны. Оползень накрыл более 20 домов. Об этом сообщает Аl jazeera.

Спасатели пытались раскопать людей, которые оказались в ловушке. Кроме того, по меньшей мере 15 человек считаются пропавшими без вести. 

Среди погибших двое детей, а также мать с ребенком. Известно, что около 40 человек удалось спасти.

В местной школе создали центр скорой медпомощи, а на поисково-спасательные работы правительство выделило 4,35 млн долларов.

Напомним, что в Индонезии оползень на шахте золотоискателей заблокировал 60 человек.

В Перу 15 человек погибли от оползня во время свадебных танцев.

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