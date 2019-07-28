Три кандидата в нардепы по округу 52 обратились к Зеленскому с требованием отреагировать на массовые фальсификации в их округе

Три кандидата в нардепы по округу 52 обратились к Зеленскому с требованием отреагировать на массовые фальсифик

Олег Погодин, Сергей Третьяков, Валерий Коновалюк обратились к Президенту Зеленскому с требованием отреагировать на массовые фальсификации в 52 округе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Мы, как кандидаты в народные депутаты Украины, официально обращаемся к Президенту Владимиру Зеленскому как главе государства, гаранту Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Считаем, что Вы получили достаточно большую поддержку от народа Украины и также должны обратить внимание на ситуацию в 52 округе с центром в Торецке, где люди вынуждены выживать в прифронтовой зоне. Просим Вас присоединиться к борьбе за честные выборы, за то, чтобы у людей 52 округа не украли их голоса", - заявили кандидаты в народные депутаты по 52 округу.

Также кандидаты в нардепы подчеркнули, что вчера, 27 июля, ЦИК прислала в Донецкий областной окружной административный суд документы, которые свидетельствуют о том, что из 12 участков, на которых должен был осуществиться пересчет голосов, в результате пересчитали только на одном. Тем самым, окружная избирательная комиссия грубо нарушила свое же ранее вынесенное постановление о пересчете голосов на 12 участках.

Участники избирательного процесса также добавили, что на данный момент их избирательными штабами продолжает фиксироваться тотальное бездействие правоохранительных органов, системные нарушения избирательного законодательства членами окружной избирательной комиссии.

"Масштабы фальсификаций были настолько впечатляющими, что теперь очень сложно установить настоящие результаты выборов, защитить голоса людей", - подчеркнули в своем обращении к Президенту Украины кандидаты в народные депутаты по 52 округу.

Напомним, в день выборов, 21 июля, в 52 округе зафиксировано более 500 фактов нарушений – массовые вбросы бюллетеней, минирования участков, "карусели", поврежденные коробки с бюллетенями, затягивание процедуры подсчета голосов, переписанные по несколько раз протоколы участковых избирательных комиссий.