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28 июля 2019, воскресенье, 16:41 129 Фото
Спорт 2019-07-28T18:00:02+03:00
Українські Новини
Одесса является для УАФ одним из приоритетных центров для проведения футбольных матчей украинских сборных, - К

Одесса является для УАФ одним из приоритетных центров для проведения футбольных матчей украинских сборных, - Костюченко

В рамках мероприятий по проведению в Одессе игры за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", в городе проведены целый ряд мероприятий. Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

"В частности в Одессе состоялся увлекательный поединок между сборной, составленной из отечественных журналистов, которые собрались в этом замечательном городе у моря, чтобы освещать предстающий матч между "горняками" и "динамовцами" и командой, составленной из ветеранов местного футбольного клуба "Черноморец". Для участников игры это была еще одна возможность посостязаться. Ну а для нас, футбольных чиновников – ознакомиться с нынешним состоянием спортивной инфраструктуры города. У меня, как и у многих моих коллег из руководства Украинской ассоциации футбола, и ранее было мнение, что Одесса отвечает уровню для проведения матчей украинских футбольных сборных. После нынешнего визита в этот замечательный город, такое убеждение только окрепло", - констатировал Костюченко.

Поводом же для проведения поединка между командами журналистов и местных футбольных ветеранов стал юбилей события, произошедшего 25 лет назад. Тогда "Черноморец" одержал победу в финале Кубка Украины по футболу и стал обладателем ценного трофея. И нынешняя местная ветеранская команда была отчасти составлена из игроков того знаменитого состава одесского клуба.

И как показал финальный результат соревнования за "Кубок Одессы", даже по прошествии 25 лет одесские футбольные ветераны не разучились выигрывать. По итогам матча со сборной отечественных журналистов, команда одесских ветеранов победила со счетом 2:0.

Еще одним знаковым событием этого матча было общение его участников с детьми-переселенцами с востока Украины и Крыма, которые получили подарки от организаторов "Кубка Одессы" - футбольные мячи и билеты на матч за Суперкубок.

Обращаясь к участникам "Кубка Одессы" первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко отметил: "Поздравляю ФК "Черноморец" с победой. Вы ее заслужили! Но главная победа сегодня для наших детей-переселенцев. Участие в каждом из таких матчей является частью помощи детям, нуждающимся в нашей поддержке! ".

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