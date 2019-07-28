Одеса є для УАФ одним з пріоритетних центрів для проведення футбольних матчів українських збірних, - Костюченко

В рамках заходів з проведення в Одесі гри за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем", в місті пройшов цілий ряд заходів. Про це в коментарі Українським Новинам повідомив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.\r\n\r\n"Зокрема в Одесі відбувся захоплюючий поєдинок між збірною, складеною з вітчизняних журналістів, які зібралися в цьому чудовому місті біля моря, щоб висвітлювати прийдєшній матч між "гірниками" і "динамівцями" та командою, складеною з ветеранів місцевого футбольного клубу "Чорноморець". Для учасників гри це була ще одна можливість позмагатися. Ну а для нас, футбольних чиновників - ознайомитися з нинішнім станом спортивної інфраструктури міста. У мене, як і у багатьох моїх колег з керівництва Української асоціації футболу, і раніше була думка, що Одеса відповідає рівню для проведення матчів українських футбольних збірних. Після нинішнього візиту в це чудове місто, таке переконання тільки зміцнілось", - констатував Костюченко.\r\nПриводом же для проведення поєдинку між командами журналістів і місцевих футбольних ветеранів став ювілей події, яка сталася 25 років тому. Тоді "Чорноморець" здобув перемогу в фіналі Кубка України з футболу і став володарем цінного трофея. І нинішня місцева ветеранська команда була частково складена з гравців того знаменитого складу одеського клубу.\r\nІ як показав фінальний результат змагання за "Кубок Одеси", навіть після 25 років одеські футбольні ветерани не розучилися вигравати. За підсумками матчу зі збірною вітчизняних журналістів, команда одеських ветеранів перемогла з рахунком 2:0.\r\n\r\nЩе однією знаковою подією цього матчу було спілкування його учасників з дітьми-переселенцями зі сходу України та Криму, які отримали подарунки від організаторів "Кубку Одеси" - футбольні м’ячі та квитки на матч за Суперкубок.\r\n\r\nЗвертаючісь до учасників "Кубку Одеси" перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко зазначив:"Вітаю ФК "Чорноморець" з перемогою. Ви на неї заслужили! Але головна перемога сьогодні для наших дітей-переселенців. Участь у кожному з таких матчів є частиною допомоги дітям, які потребують нашої підтримки!".\r\n