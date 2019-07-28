Одеса є для УАФ одним з пріоритетних центрів для проведення футбольних матчів українських збірних, - Костюченко

В рамках заходів з проведення в Одесі гри за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем", в місті пройшов цілий ряд заходів. Про це в коментарі Українським Новинам повідомив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

"Зокрема в Одесі відбувся захоплюючий поєдинок між збірною, складеною з вітчизняних журналістів, які зібралися в цьому чудовому місті біля моря, щоб висвітлювати прийдєшній матч між "гірниками" і "динамівцями" та командою, складеною з ветеранів місцевого футбольного клубу "Чорноморець". Для учасників гри це була ще одна можливість позмагатися. Ну а для нас, футбольних чиновників - ознайомитися з нинішнім станом спортивної інфраструктури міста. У мене, як і у багатьох моїх колег з керівництва Української асоціації футболу, і раніше була думка, що Одеса відповідає рівню для проведення матчів українських футбольних збірних. Після нинішнього візиту в це чудове місто, таке переконання тільки зміцнілось", - констатував Костюченко.

Приводом же для проведення поєдинку між командами журналістів і місцевих футбольних ветеранів став ювілей події, яка сталася 25 років тому. Тоді "Чорноморець" здобув перемогу в фіналі Кубка України з футболу і став володарем цінного трофея. І нинішня місцева ветеранська команда була частково складена з гравців того знаменитого складу одеського клубу.

І як показав фінальний результат змагання за "Кубок Одеси", навіть після 25 років одеські футбольні ветерани не розучилися вигравати. За підсумками матчу зі збірною вітчизняних журналістів, команда одеських ветеранів перемогла з рахунком 2:0.

Ще однією знаковою подією цього матчу було спілкування його учасників з дітьми-переселенцями зі сходу України та Криму, які отримали подарунки від організаторів "Кубку Одеси" - футбольні м’ячі та квитки на матч за Суперкубок.

Звертаючісь до учасників "Кубку Одеси" перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко зазначив:"Вітаю ФК "Чорноморець" з перемогою. Ви на неї заслужили! Але головна перемога сьогодні для наших дітей-переселенців. Участь у кожному з таких матчів є частиною допомоги дітям, які потребують нашої підтримки!".