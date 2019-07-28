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28 июля 2019, воскресенье, 14:08 620
Судебная власть 2019-07-28T15:45:02+03:00
Українські Новини
Адвокат Солодко назвал обыски в Окружном суде "дешевым пиаром", далеким от уголовного процесса

Адвокат Солодко назвал обыски в Окружном суде "дешевым пиаром", далеким от уголовного процесса

Обыски в Окружном административном суде 26 июля проходили с нарушением процессуальных норм.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил адвокат Евгений Солодко.

"Обыск проходил на основании вступительной и результативной части постановления. То есть постановления как юридического уголовно-процессуального документа не существовало. Полный текст этого постановления о проведении обыска должен быть объявлен 30 июля этого года, то есть во вторник. Более того, в постановлении указывался только следователь Каракай, который обратился с представлением о проведении обыска, и в постановлении вообще не указывался никто, кому суд разрешил проведение обыска", - сказал он.

Таким образом, по словам Солодко, в результативной части не был указан ни следователь Каракай, ни тем более работники НАБУ, которые в большом количестве находились в здании суда и препятствовали адвокатам выполнять свои профессиональные обязанности.

"Такое впечатление, что НАБУ встало над законом. Принимают изменения в УПК – не принимают, они все решают на свое усмотрение", - подчеркнул адвокат.

Солодко также отметил, что работников суда длительное время удерживали, и протокол обыска был подписан только в 2:30 27 июля, то есть чуть меньше чем через сутки.

"Какая необходимость была это делать ночью? Это опять же свидетельствует о профессионализме в кавычках лиц, проводивших обыск. Они в протоколе обыска даже не соизволили указать время проведения обыска. Это букварь вообще-то уголовного процесса, но, наверное, они его не знают", - добавил он.

"Этот дешевый пиар, который вы слышали, он не имеет ничего общего ни с уголовным процессом, ни с тайной досудебного расследования. То есть если есть доказательства - пожалуйста. Собирайте. Оформите в сообщение о подозрении... Но это фактически похоже более на дискредитацию и популизм", - резюмировал Солодко.

Напомним, обыски в Окружном административном суде Киева прошли 26 июля.

Ранее сообщалось, что судей Окружного админсуда подозревают в воздействии на отмену решений правительства по тарифам и аресту имущества Януковича.
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