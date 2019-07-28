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28 июля 2019, воскресенье, 12:23 311
Общество 2019-07-28T12:24:06+03:00
Українські Новини
В России умер известный тележурналист-историк Владимир Кара-Мурза

В России умер известный тележурналист-историк Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза-старший Фото: Наталья Логинова /
Владимир Кара-Мурза-старший Фото: Наталья Логинова / "Коммерсантъ"

На 59-м году жизни умер российский журналист, историк Владимир Кара-Мурза. Об этом написал его сын Владимир Кара-Мурза-младший в Twitter.

"Ушел в 8 утра, в день своих именин", - написал он, добавив, что о месте и времени прощания будет известно позже.

Кара-Мурза-старший — один из представителей команды НТВ", часть которой после разгона телеканала перешла на "ТВ-6" Бориса Березовского, а после закрытия канала — на ТВС, где Кара-Мурза также вел несколько авторских передач — "Грани", "Место печати", "Тушите свет".

После отключения ТВС от эфира журналист ушел на RTVi, где в течение пяти лет был ведущим передачи "Сейчас в России". Параллельно Кара-Мурза-старший работал на радиостанции "Эхо Москвы". На волнах "Эха" выходила его "Реплика Кара-Мурзы", он также был соведущим программы "Ну и денек". Журналист сотрудничал с RTVi и радиостанцией "Свобода", на которых выходили его авторские программы "Грани недели" и "Грани времени".

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