В России умер известный тележурналист-историк Владимир Кара-Мурза

На 59-м году жизни умер российский журналист, историк Владимир Кара-Мурза. Об этом написал его сын Владимир Кара-Мурза-младший в Twitter.

"Ушел в 8 утра, в день своих именин", - написал он, добавив, что о месте и времени прощания будет известно позже.

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) July 28, 2019

Кара-Мурза-старший — один из представителей команды НТВ", часть которой после разгона телеканала перешла на "ТВ-6" Бориса Березовского, а после закрытия канала — на ТВС, где Кара-Мурза также вел несколько авторских передач — "Грани", "Место печати", "Тушите свет".

После отключения ТВС от эфира журналист ушел на RTVi, где в течение пяти лет был ведущим передачи "Сейчас в России". Параллельно Кара-Мурза-старший работал на радиостанции "Эхо Москвы". На волнах "Эха" выходила его "Реплика Кара-Мурзы", он также был соведущим программы "Ну и денек". Журналист сотрудничал с RTVi и радиостанцией "Свобода", на которых выходили его авторские программы "Грани недели" и "Грани времени".