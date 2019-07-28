подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
28 июля 2019, воскресенье, 09:55 115
Политика мира 2019-07-28T09:55:14+03:00
Українські Новини
Северная Корея отпустила российское судно, которое удерживала полторы недели

Северная Корея отпустила российское судно, которое удерживала полторы недели

Власти Северной Кореи решили освободить задержанное российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", вместе с его экипажем. Об этом сообщает посольство РФ в КНДР в Facebook.

“27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер "Сянхайлинь-8" отпущен", - говорится в сообщении.

В 16.00 по местному времени корейские власти сообщили капитану В.Л.Веревке о решении освободить судно.

В 19.30 корабль отплыл от причала порта Вонсан и взял курс на Сокчо в Южной Корее, где два члена экипажа – граждане этой страны – должны сойти на берег.

В посольстве РФ в КНДР поблагодарили всех, кто проявил участие к ситуации с судном.

Российские дипломаты продолжают выяснять обстоятельства задержания траулера.

Напомним, Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия.

В ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.

Больше новостей о: КНДР Российский корабль

Архив
Новости
На западную Украину сегодня обрушатся грозы и шквальный ветер 10:18
Северная Корея отпустила российское судно, которое удерживала полторы недели 09:55
Самолеты США провели разведку у берегов аннексированого Крыма 09:22
В зоне ООС 1 раз нарушили режим тишины, есть раненый 08:56
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек: нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих 08:14
больше новостей
Луценко незаконно вмешался в дело о закупке бракованных бронежилетов Минобороны, - прокурор ГПУ Середа 10:41
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
Жара и заморозки: какую погоду ожидать в августе 06:00
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко" 14:23
больше новостей
Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация 11:06
Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко" 14:23
Верующие из Польши, Беларуси и Украины вышли крестным ходом к Почаевской лавре, - УПЦ 12:01
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ 17:35
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей 17:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok