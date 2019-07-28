Северная Корея отпустила российское судно, которое удерживала полторы недели

Власти Северной Кореи решили освободить задержанное российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", вместе с его экипажем. Об этом сообщает посольство РФ в КНДР в Facebook.\r\n“27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер "Сянхайлинь-8" отпущен", - говорится в сообщении.\r\nВ 16.00 по местному времени корейские власти сообщили капитану В.Л.Веревке о решении освободить судно.\r\nВ 19.30 корабль отплыл от причала порта Вонсан и взял курс на Сокчо в Южной Корее, где два члена экипажа – граждане этой страны – должны сойти на берег.\r\nВ посольстве РФ в КНДР поблагодарили всех, кто проявил участие к ситуации с судном.\r\nРоссийские дипломаты продолжают выяснять обстоятельства задержания траулера.\r\nНапомним, Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия.\r\nВ ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.