Северная Корея отпустила российское судно, которое удерживала полторы недели

Власти Северной Кореи решили освободить задержанное российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", вместе с его экипажем. Об этом сообщает посольство РФ в КНДР в Facebook.

“27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер "Сянхайлинь-8" отпущен", - говорится в сообщении.

В 16.00 по местному времени корейские власти сообщили капитану В.Л.Веревке о решении освободить судно.

В 19.30 корабль отплыл от причала порта Вонсан и взял курс на Сокчо в Южной Корее, где два члена экипажа – граждане этой страны – должны сойти на берег.

В посольстве РФ в КНДР поблагодарили всех, кто проявил участие к ситуации с судном.

Российские дипломаты продолжают выяснять обстоятельства задержания траулера.

Напомним, Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия.

В ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.