Самолеты США провели разведку у берегов аннексированого Крыма

Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова.\r\nОб этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.\r\nКак видно из данных мониторинга, опубликованных в Twitter, одним самолетом-разведчиком был противолодочный P-8A Poseidon. Он поднялся с авиабазы в Сицилии и на протяжении нескольких часов курсировал у границ Крыма.\r\n\r\nВторое воздушное судно Lockheed ЕР-3Е Orion взлетело с полигона в Греции и дважды облетело юго-восточные границы Крыма, приблизившись в береговой линии на расстояние в 32 километра.\r\nКак сообщали Українські Новини, американские военные самолеты прибыли в Украину.\r\nРанее сообщалось о том, какая военная техника из других стран должна была появиться на самых масштабных учениях в истории Украины "Чистое небо-2018".