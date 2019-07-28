Самолеты США провели разведку у берегов аннексированого Крыма

Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Как видно из данных мониторинга, опубликованных в Twitter, одним самолетом-разведчиком был противолодочный P-8A Poseidon. Он поднялся с авиабазы в Сицилии и на протяжении нескольких часов курсировал у границ Крыма.

Второе воздушное судно Lockheed ЕР-3Е Orion взлетело с полигона в Греции и дважды облетело юго-восточные границы Крыма, приблизившись в береговой линии на расстояние в 32 километра.

Как сообщали Українські Новини, американские военные самолеты прибыли в Украину.

Ранее сообщалось о том, какая военная техника из других стран должна была появиться на самых масштабных учениях в истории Украины "Чистое небо-2018".