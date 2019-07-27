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27 июля 2019, суббота, 23:23 1962
Наука 2019-07-27T23:28:49+03:00
Українські Новини
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии

Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии

Две кошечки родились в центре дикой природы Aigas Field Centre в Шотландии. Они выглядят как обычные кошки, но на самом деле это не так - они представительницы вымирающего вида огромных диких котов, от которых осталось только 35 представителей, сообщает "ВВС Украина".

Животных этого вида осталось так мало, что их считают "функционально вымершими" - то есть такими, которые не могут дать потомство.

Но эти две девочки дают надежду всему семейству, их удалось вывести в рамках программы по размножению.

Из всех существующих видов диких котов, эти кошки принадлежат к самым большим. Они могут достигать размера в 2 раза больше обычного домашнего кота.

Кроме того, они могут быть опасны.

Как сообщали Українські Новини, ученые рассказали, почему болеют кошки и от чего зависит их здоровье. Также японские ученые выяснили, понимают ли коты свое имя.

Кроме того, в Китае клонируют котенка.

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