Участники празднования годовщины крещения Руси будут молиться за мир в Украине, - Бойко

Cопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в день празднования 1031 годовщины Крещения Руси 27 июля заявил журналистам, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" борется и молится за мир в Украине.

Об этом говорится на официальном сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь", передают Українські Новини.

Помолиться за мир у памятника равноапостольному князю Владимиру в Киеве вместе с десятками тысяч верующих пришли народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, Наталия Королевская, Нестор Шуфрич, Николай Скорик, Михаил Папиев, руководитель оппозиционеров Киевщины Александр Качный.

"Это величайший праздник - 1031 годовщина Крещения Руси. Собрались десятки тысяч людей - все с любовью и добром. В этот светлый праздник люди, которые сюда приезжают из всех уголков Украины увезут частичку этого добра и праздника в свои дома, и мир станет светлее", - сказал Юрий Бойко.

По словам политика, с каждым годом верующих, которые приезжают принять участие в Крестном ходе по случаю Дня Крещения Руси, становится всё больше.

"Особенно много людей было в прошлом году, когда были гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Здесь были заполнены все склоны (Владимирской горки - ред.) - люди показали тогда действующей власти единство веры, силу духа", - отметил сопредседатель партии " Оппозиционная платформа - За жизнь ".

Крещение. Фото: zagittya

"И сегодня мы все будем молиться за мир, потому что, если будет мир - все у нас будет хорошо. Мы за это боремся и молимся, и это приближает нас к миру", - добавил Юрий Бойко.