Учасники святкування річниці хрещення Русі будуть молитися за мир в Україні, - Бойко

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко у день святкування 1031 річниці Хрещення Русі 27 липня заявив журналістам, що "Опозиційна платформа - За життя" бореться і молиться за мир в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті "Опозиційної платформи - За життя", передають Українські Новини.

Помолитися за мир біля пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру у Києві разом з десятками тисяч віруючих прийшли народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, Наталія Королевська, Нестор Шуфрич, Микола Скорик, Михайло Папієв, керівник опозиціонерів Київщини Олександр Качний.

"Це величне свято – 1031 річниця Хрещення Русі. Зібралися десятки тисяч людей – всі з любов'ю і добром. У це світле свято люди, які сюди приїжджають з усіх куточків України, повезуть частинку цього добра і свята у свої будинки, і світ стане світлішим", - сказав Юрій Бойко.

За словами політика, з кожним роком віруючих, які приїжджають взяти участь у Хресній ході з нагоди Дня Хрещення Русі, стає все більше.

"Особливо багато людей було у минулому році, коли були гоніння на канонічну Українську православну церкву. Тут були заповнені всі схили (Володимирської гірки - ред.) - люди показали тоді діючій владі єдність віри, силу духу", - зазначив співголова партії" Опозиційна платформа - За життя ".

Хрещення. Фото: zagittya

"І сьогодні ми всі будемо молитися за мир, тому що, якщо буде мир - все у нас буде добре. Ми за це боремося і молимося, і це наближає нас до миру", - додав Юрій Бойко.