Кандидата от "Слуги народа" на 207 округе зарегистрировали незаконно, - СМИ

Кандидат от партии "Слуга народа" Максим Зуев, который победил на выборах по мажоритарному округу 207 в Черниговской области, вероятно, не имел права выдвигать свою кандидатуру на выборах в Верховную Раду, сообщает "Апостроф" со ссылкой на источник.

Зуев нарушил условие о необходимости непрерывного 5-летнего проживания в Украине. Журналистам передали скрин базы данных погранслужбы, в котором видно, что в 2016 году Зуев в течение 237 дней отсутствовал на территории Украины. Это является нарушением пункта 1 статьи 9 закона Украины "О выборах народных депутатов". Таким образом, 2016 не может быть засчитан в необходимый 5-летний стаж пребывания на территории Украины, и ЦИК не имела права допускать его на выборы.

С требованием отменить регистрацию Зуева кандидатом в народные депутаты в Центральную избирательную комиссию уже обратился Анатолий Евлахов, также баллотирующийся по 207 округу.

Как известно, на 207 округе Зуев победил самовыдвиженца Игоря Рыбакова. Разрыв между главными кандидатами на кресло в Верховной Раде составил чуть более 1,5%.

Согласно Закону Украины "Про выборы народных депутатов Украины", как только подобная информация поступает в ЦИК, комиссия обязана отменить регистрацию кандидата. Именно так было с Анатолием Шарием и Андреем Клюевым. Снять кандидата с регистрации можно до официального оглашения результатов выборов.