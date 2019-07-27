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27 липня 2019, субота, 16:27 27
Вибори 2019-07-27T17:15:01+03:00
Українські Новини
Кандидата від "Слуги народу" на 207 окрузі зареєстрували незаконно, - ЗМІ

Кандидата від "Слуги народу" на 207 окрузі зареєстрували незаконно, - ЗМІ

Кандидат від партії "Слуга народу" Максим Зуєв, який переміг на виборах по мажоритарному округу 207 в Чернігівській області, ймовірно, не мав права висувати свою кандидатуру на виборах у Верховну Раду, повідомляє "Апостроф" з посиланням на джерело.

Зуєв порушив умову про необхідність безперервного 5-річного проживання в Україні. Журналістам передали скрін бази даних прикордонної служби, в якому видно, що в 2016 році Зуєв протягом 237 днів був відсутній на території України. Це є порушенням пункту 1 статті 9 закону України "Про вибори народних депутатів". Таким чином, 2016 не може бути зарахований в необхідний 5-річний стаж перебування на території України, і ЦВК не мала права допустити його на вибори.

З вимогою скасувати реєстрацію Зуєва кандидатом у народні депутати в Центральну виборчу комісію вже звернувся Анатолій Євлахов, який також балотується по 207 округу.

Як відомо, на 207 окрузі Зуєв переміг самовисуванця Ігоря Рибакова. Розрив між головними кандидатами на крісло у Верховній Раді склав трохи більше 1,5%.

Згідно Закону України "Про вибори народних депутатів України", як тільки подібна інформація надходить до ЦВК, комісія зобов'язана скасувати реєстрацію кандидата. Саме так було з Анатолієм Шарієм та Андрієм Клюєвим. Зняти кандидата з реєстрації можна до офіційного оголошення результатів виборів.

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