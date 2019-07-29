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29 июля 2019, понедельник, 07:01 665
Силовые структуры 2019-07-29T07:01:02+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" удержал рынок Таиланда за счет деполитизации руководства

"Укроборонпром" удержал рынок Таиланда за счет деполитизации руководства

Отсутствие политических требований к руководству концерна "Укроборонпром" со стороны украинской власти поможет в работе на закрепление позиций национальных производителей с иностранными заказчиками. Такое мнение высказывается в персональном блоге Дианы Михайловой.

В политике сейчас крайне популярен запрос на новые лица. И победители недавних избирательных кампаний обещают обществу в корне изменить структуру власти за счет прихода новых лиц.

Под прицел практически каждого президента Украины попадала сфера торговли оружием. Каждый из президентов отличался своим взглядом на положение дел в сфере военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами.

Несмотря на внутренние противоречия и закулисные конфликты,сначала "Укрспецэкспорту", а затем "Укроборонпрому" удалось избежать обвинений в срыве внешних контрактов. Система военно-технического сотрудничества Украины за двадцать с лишним лет независимости остается островком профессионального управления. Ряд сотрудников компаний – государственных посредников начинали свою работу "с нуля" в 1990-х годах.

В истории ВТС Украины были крупные контракты, которые по уровню сложности реализации становились своеобразными вызовами для нашего ОПК. Иногда реализация обязательств занимала гораздо больше времени, чем первоначальные графики поставки, заложенные в договорах. Так произошло с полумиллиардными контрактами на поставку бронетехники в Таиланд. Помимо танков "Оплот" и бронетранспортеров БТР-3 различных модификаций.

Сроки реализации соглашений как по танкам, так и по БТР, заняли больше времени, чем ожидалось. Ряд объективных и субъективных причин значительно их удлинили, что, однако, не сказалось ни на качестве, ни на отношениях сторон. Возможно, что именно продолжительность сотрудничества способствовало тому, в 2015 году Украина и Таиланд пришли к договоренности о необходимости подписания ещё одного контракта, теперь уже, на организацию там лицензионного производства БТР-3.

В итоге, Украина не только успешно завершила выполнение своих обязательств по поставкам и 49 "Оплотов", и более 200 бронетранспортеров семейства БТР-3, но и приступила к созданию в Юго-Восточной Азии ещё одной сборочной площадки продукции украинского бронетанкостроения. Уже в мае этого года в Таиланд был отправлен первый машинокомплект командно-штабной машины БТР-3Е1КШ.

Как бы выполнялись эти и другие многочисленные контракты, если бы в каждый политический цикл в "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт" и предприятия ОПК Украины приходило руководство от победителей?

Ответ на вопрос, как ни странно, был получен ранее. Например, Дмитрий Саламатин пришел на руководство "Укрспецэкспортом" из сессионного зала Верховной Рады Украины в 2010 году. Немедленное бездумное вмешательство в сферу ВТС привело к срыву многообещающего контракта на поставку 420 БТР-4 в Ирак. В то же самое время без излишней помпы шло к успешному финишу исполнение экспортного контракта по сборке БТР-3 в Мьянме, который не выглядел столь же привлекательным для любителей поуправлять "денежными потоками".

Ознакомление с делами в сфере ВТС привело к срыву поставок БТР в Ирак. Контрагенты "Укрспецэкспорта" предъявили справедливые претензии по качеству продукции, а в ответ на это в Украине "полетели головы" исполнителей, которых не смогли заменить. Срыв этого контракта показал, что можно прийти со стороны и уволить всех неугодных "новой метле", но репрессии – не лучший способ руководства отраслью. Уволить можно, но вот хорошо выполнить контракт вместо уволенных кадров еще ни у одного "варяга" не получилось.

Один из семи последовательно сменивших друг друга вслед за Саламатиным гендиректоров концерна, сподвижник Порошенко Роман Романов, ушел с поста из-за нежелания гасить долги по зарплате на Николаевском судостроительном заводе им. 61 коммунара.

Понадобился год и новый руководитель концерна, чтобы решить проблему выплат николаевским судостроителям. К слову, затраты на оборону, в том числе и его судостроительный компонент, в настоящее время могут приносить не только прибыль, но и ощутимые убытки, доставшиеся в "наследство от предшественников".

Тем не менее, вложения в собственные предприятия рано или поздно окупаются успехами на внешних рынках и внутренними достижениями. Например, выполнение контракта по БТР в Таиланд, дало возможность освоить серийное производство БТР-3КШ в Украине, заявил гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин.

При этом, расходы по внедрению нового образца ВВТ в серию были взяты не из украинского бюджета, а из экспортного контракта. Но этот процесс редко бывает быстрым. К торговле оружием не подходят принципы потребительской экономики товар-деньги-товар плюс. Хотя изо всех сил к оборонке пытаются приложить схему, которая хорошо работала на рынке ширпотреба, ожидая от сферы, которая обеспечивает обороноспособность страны, доходность как в магазине секонд-хэнда.

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