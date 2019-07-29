"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва

Відсутність політичних вимог до керівництва концерну "Укроборонпром" з боку української влади допоможе в роботі на закріплення позицій національних виробників із іноземними замовниками. Така думка висловлюється в персональному блозі Діани Михайлової.

У політиці зараз вкрай популярний запит на нові обличчя. І переможці недавніх виборчих кампаній обіцяють суспільству в корені змінити структуру влади за рахунок приходу нових облич. Під приціл практично кожного президента України потрапляла сфера торгівлі зброєю. Кожен з президентів відрізнявся своїм поглядом на стан справ у сфері військово-технічного співробітництва України з іноземними державами.

Незважаючи на внутрішні суперечності і закулісні конфлікти, спочатку "Укрспецекспорту", ​​а потім "Укроборонпрому" вдалося уникнути звинувачень у зриві зовнішніх контрактів. Система військово-технічного співробітництва України за двадцять з гаком років незалежності залишається острівцем професійного управління. Ряд співробітників компаній - державних посередників починали свою роботу "з нуля" в 1990-х роках.

В історії ВТС України були великі контракти, які за рівнем складності реалізації ставали своєрідними викликами для нашого ВПК. Іноді реалізація зобов'язань займала набагато більше часу, ніж початкові графіки поставки, закладені в договорах. Так сталося з півмільярдним контрактом на поставку бронетехніки в Таїланд. Крім танків "Оплот" і бронетранспортерів БТР-3 різних модифікацій.

Терміни реалізації угод як по танках, так і по БТР, зайняли більше часу, ніж очікувалося. Ряд об'єктивних і суб'єктивних причин значно їх подовжили, що, однак, не позначилося ні на якості, ні на відносинах сторін. Можливо, що саме тривалість співпраці сприяла тому, в 2015 році Україна і Таїланд прийшли до домовленості про необхідність підписання ще одного контракту, тепер уже, на організацію там ліцензійного виробництва БТР-3.

У підсумку, Україна не тільки успішно завершила виконання своїх зобов'язань по поставкам і 49 "Оплотів", і більше 200 бронетранспортерів сімейства БТР-3, а й приступила до створення в Південно-Східній Азії ще одного складального майданчика продукції українського бронетанкобудування. Уже в травні цього року в Таїланд був відправлений перший машинокомплект командно-штабної машини БТР-3Е1КШ.

Як би виконувалися ці та інші численні контракти, якби в кожен політичний цикл в "Укроборонпром", "Укрспецекспорт" і підприємства ВПК України приходило керівництво від переможців? Відповідь на питання, як не дивно, була отримана раніше. Наприклад, Дмитро Саламатін прийшов на керівництво "Укрспецекспортом" із сесійної зали Верховної Ради України в 2010 році.

Негайне бездумне втручання в сферу ВТС призвело до зриву багатообіцяючого контракту на поставку 420 БТР-4 в Ірак. У той же самий час без зайвої помпи йшло до успішного фінішу виконання експортного контракту по збірці БТР-3 в М'янмі, який не виглядав настільки ж привабливим для любителів покерувати "грошовими потоками".

Ознайомлення зі справами в сфері ВТС призвело до зриву поставок БТР в Ірак. Контрагенти "Укрспецекспорту" пред'явили справедливі претензії щодо якості продукції, а у відповідь на це в Україні "полетіли голови" виконавців, яких не змогли замінити.

Зрив цього контракту показав, що можна прийти зі сторони і звільнити всіх неугодних "новій мітлі", але репресії - не найкращий спосіб керівництва галуззю. Звільнити можна, але ось добре виконати контракт замість звільнених кадрів, ще ні у жодного "варяга" не вийшло.

Один з семи таких, що послідовно змінювали один одного слідом за Саламатіним гендиректорів концерну, сподвижник Порошенка Роман Романов, пішов з посади через небажання гасити борги із зарплати на Миколаївському суднобудівному заводі ім. 61 комунара.

Знадобився рік і новий керівник концерну, щоб вирішити проблему виплат миколаївським суднобудівникам. До слова, витрати на оборону, в тому числі і його суднобудівний компонент, в даний час можуть приносити не тільки прибуток, але і відчутних збитків, що дісталися у "спадок від попередників".

Проте, вкладення у власні підприємства рано чи пізно окупаються успіхами на зовнішніх ринках і внутрішніми досягненнями. Наприклад, виконання контракту по БТР до Таїланду, дало можливість освоїти серійне виробництво БТР-3КШ в Україні, заявив гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін.

При цьому, витрати по впровадженню нового зразка ОВТ в серію були взяті не з українського бюджету, а з експортного контракту. Але цей процес рідко буває швидким. До торгівлі зброєю не підходять принципи споживчої економіки товар-гроші-товар плюс. Хоча з усіх сил до оборонки намагаються докласти схему, яка добре працювала на ринку ширвжитку, чекаючи від сфери, яка забезпечує обороноздатність країни, прибутковість як в магазині секонд-хенду.