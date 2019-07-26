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26 июля 2019, пятница, 18:55 650
Политика 2019-07-26T20:30:03+03:00
Українські Новини
Украинские школьники получили медали на международном конкурсе

Украинские школьники получили медали на международном конкурсе

Александра Лукина, ученица столичной школы 250, член Киевской Малой академии наук, в составе украинской делегации приняла участие CASTIC 2019 и завоевала престижную серебряную награду. Конкурс прошел с 20 по 26 июня в г. Макао (Китай), где соревновались представители 54 стран мира, информирует портал kyiv.man.gov.ua.

CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) - это конкурс юношеских инновационных научных проектов, который проходит уже 34 года подряд. Мероприятие организовано на базе Детского и молодежного научного центра (CYSC), основателем которого является Китайская ассоциация науки и технологий (CAST). Миссия CYSC - привлекать широкую общественность к науке и технологиям и вдохновлять на инновации подрастающее поколение.

Украинская делегация впервые приняла участие в конкурсе, но это не помешало нашим ученикам сразу завоевать расположение жюри своими работами. Все три представителя МАН, которые принимали участие в этом престижном международном соревновании, стали призерами. Домой наши воспитанники привезли: одно серебро и две бронзы.

Александра Лукина в этом году также стала победительницей на Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины. Ее работа "Астрометрия и фотометрия транснептуновых объектов Плутон, Эрида, Хаумеа)" была признана лучшей в секции астрономия и астрофизика отделения физики и астрономии, получив наибольшее количество баллов.

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