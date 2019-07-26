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26 июля 2019, пятница, 18:11 597
Транспорт 2019-07-26T18:11:02+03:00
Українські Новини
Укрзализныця не будет безосновательно переплачивать за крепления компании-монополисту и не остановит реконстру

Укрзализныця не будет безосновательно переплачивать за крепления компании-монополисту и не остановит реконструкцию путей

Укрзализныця в текущем году практически не будет уменьшать объемы ремонта железнодорожного пути. Сейчас только откорректированы планы реконструкции и усиленного капремонта на нескольких десятках километров. Этого объема модернизации пути будет достаточно для обеспечения безопасности движения и стабильной работы железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Корректировка планов, говорят в компании, позволит Укрзализныци не закупать анкеры для рельсовых креплений КПП-5 по завышенным на 20% ценам.

"В начале года, когда проводились электронные торги, наблюдалось 4% снижение цены на металл, из которого изготавливается анкер, используемый для рельсового упругого крепления КПП-5. В то время, как производитель увеличил стоимость своей продукции, вместе с чем возрастает и стоимость шпал, ведь на изготовление одной железобетонной шпалы используются четыре анкера", - отмечают специалисты путевого хозяйства АО "Укрзализныця".

Кроме того, элементы крепления типа КБ изготавливает ряд отечественных производителей, поэтому при их закупке будет сохранена конкуренция, а не будет зависимости от монополиста. Тогда как скрепления КПП-5 и анкеры для них производит только ООО НПП "Корпорация КРТ", говорится в сообщении Укрзализныци. Как известно, КРТ - корпорация скандально известных народных депутатов братьев Дубневичей.

Сейчас в Укрзализныце в наличии крепления другого типа - КБ, которые будут использованы для изготовления шпал на заводах компании и не требуют анкеров. Кроме того, компания планирует закупить дополнительную партию этого типа креплений. Поэтому работа по реконструкции и усиленного ремонта путей не прекращается.

Так, даже после корректировки, компания планирует в этом году реконструировать более 200 км путей и выполнить усиленный капитальный ремонт около 70 км. Разница между первоначальным планам только в десятках километров. Поэтому распространенная в СМИ информация, что Укрзализныця не в состоянии выполнить путевые работы, необъективна. Для сравнения, в 2015 году из-за отсутствия материалов для верхнего строения пути было реконструировано лишь около 50 километров.

В Укрзализныце отмечают, что тип крепления, который сейчас используется для ремонта путей, никоим образом не влияет и на стоимость самой проектно-сметной документации. Проектную документацию на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту пути готовят специалисты филиала "Проектно-изыскательский институт железнодорожного транспорта", входящего в состав АО "Укрзализныця". Поэтому ее стоимость не будет существенной.

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