Блокирование дорожных тендеров продолжили: суд вынес скандальное решение по "Полтавабудцентру" Амирханяна, - СМИ

Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного комитета Украины от 19 июня 2019 года, фактически запрещавшее компании "Полтавабудцентр" принимать участие в тендерах на ремонт и строительство дорог. Об этом свидетельствует информация из реестра судебных решений, информирует портал apostrophe.ua.

АМКУ установил, что "Полтавабудцентр", контролируемая бизнесменом Араиком Амирханяном, вступила в сговор с другой компанией бизнесмена "Дорлидер". Комитету удалось доказать нарушения в 17 тендерах на строительство дорог в Николаеве. Двум компаниям Амирханяна назначали штрафные санкции на сумму 15,6 млн грн.

В частности, Антимонопольный комитет выявил факты фиктивной конкуренции – компании предоставляли друг другу финансовую поддержку, использовали одну и ту же материально-техническую базу, нанимали на работу одних и тех же специалистов, а некоторые специалисты работали на две компании одновременно. Кроме того, фирмы подавали практически идентичные тендерные заявки.

Решение АМКУ фактически означало, что структуры Амирханяна получат "красную карточку" - на протяжении трех лет их не смогут допускать к торгам.

"Полтавабудцентр" пока не оспорила решение АМКУ. Но подала в суд заявление об обеспечении иска. Хозяйственный суд Киева, несмотря на отсутствие самого иска, ходатайство удовлетворил, признав недействительным решение АМКУ.

Тем временем, "Полтавабудцентр" снова подается на тендеры. Судя по данным системы Prozorro, компания пытается получить заказ стоимостью 1,1 млрд грн на строительство бетонной дороги Александровка- Кропивницкий-Николаев. Если другие участники торгов подали на предквалификацию перечень из более чем 20 документов, компания Амирханяна ограничилась только четырьмя. В Службе автомобильных дорог в Николаевской области считают, что таким образом готовится срыв тендера – "Полтавабудцентр" не допустят к торгам, и компания постарается его заблокировать. Таким образом, планы команды президента Зеленского по активизации ремонта стратегически важных автотрасс будут сорваны.

Напомним, бенефициара компаний "Полтавабудцентр" и "Дорлидер" Араика Амирханяна задержала Служба безопасности Украины прямо в здании АМКУ в день рассмотрения дела о сговоре его компаний. СБУ инкриминирует ему статью 110-2 "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". В ходе судебного заседания представители обвинения заявили, что группа компаний Амирханяна в 2014 году оплачивала таможенным органам Крыма битум, который хранился на полуострове с 2013 года. Также Амирханяну инкриминируют мошенничество в связи с хозяйственными отношениями с фирмой "Одиссей" – якобы одна из фирм из группы Амирханяна недоплатила "Одиссею" 18 млн грн за поставку минпорошка и дизтоплива.

До этого, весной 2019 года Амирханяна задерживала полиция – бизнесмен вместе с вооруженными людьми ворвался в здание Службы автомобильных дорог в Одесской области. Нападавших арестовал спецназ МВД. После этого инцидента СБУ провела обыски на предприятиях Амирханяна. В "Укравтодоре" заявляли о шантаже со стороны Араика Амирханяна.

22 июля Араик Амирханян вышел из-под ареста под залог.

ООО "Полтавабудцентр" - компания с уставным капиталом в 0 гривен, которая записана на Славика Асланяна из Полтавы. Как ранее сообщали СМИ, компании Амирханяна уже не один год блокируют тендеры на дорожное строительство и ремонт в Украине. В прошлом году его структуры сорвали тендерных закупок на 10 млрд грн.