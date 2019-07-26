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26 июля 2019, пятница, 16:55 92
Выборы 2019-07-26T16:55:02+03:00
Українські Новини
Москаль проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" в 106-м округе

Москаль проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" в 106-м округе

Кандидат от партии "Слуга народа", безработный Алексей Кузнецов выиграл выборы в Верховную Раду у бывшего председателя Закарпатской (2015-11 июня 2019) и Луганской (2014-2015) областных администраций Геннадия Москаля в одномандатном избирательном округе №106 в Луганской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Кузнецов набрал 21,49%, или 10 125 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец, советник главы благотворительной организации "Фонд Сергея Шахова", член партии "Наш край" Юрий Фурман набрал 19,37% или 9 123 голосов.

Третье место занял выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа - За життя", глава профсоюзного комитета "Северодонецкого объединения Азот" Валерий Черныш - он набрал 18,17% или 8 558 голосов.

На этом же округе баллотировался самовыдвиженец Москаль, он стал четвертым с 11,99% или 5 649 голосов.

39-летний Кузнецов родился и проживает в Северодонецке Луганской области, беспартийный.

Всего по округу №106 (Северодонецк, часть Кадеевки, часть Попасного района) баллотировалось 19 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады Шахов переизбрался в округе Луганской области.

Также стало известно, что кандидаты от "Слуги народа" забрали пять из семи мандатов в Черкасской области.

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