Аэропорт Ярославского анонсировал новые регулярные рейсы из Харькова в Киев и Львов

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, в рамках развития внутреннего регулярного авиасообщения анонсировал появление новых рейсов на маршрутах "Харьков-Киев" и "Харьков-Львов".

Данные маршруты открываются в рамках объявленного расширения сотрудничества аэропорта Харькова с лоукост-авиаперевозчиком SkyUp Airlines, который базирует в аэропорте Ярославского одно из своих воздушных судов — современный лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пассажирских мест.

"Авиакомпания SkyUp Airlines начнет выполнять прямые рейсы между харьковским аэропортом и Львовом с 17 октября текущего года по четвергам и воскресеньям. Рейсы от этого авиаперевозчика между Харьковом и Киевом откроются с 25 октября текущего года будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам", — рассказала о предстоящем расширении маршрутной сети SkyUp Airlines из Харькова в другие украинские города компания-оператор Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Александра Ярославского.

Цена билетов на рейсы SkyUp Airlines из Харькова в Киев без учета стоимости багажа составит от 498

гривен в одну сторону, перелеты Харьков-Львов — от 639 гривен на таких же условиях. Билеты на новых маршрутах уже доступны к покупке на сайте авиакомпании, в кассах аэропорта и билетных агентствах.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников. В 2019 году аэропорт Харькова анонсировал дальнейшее расширение сети перелетов наряду с увеличением числа партнерских авиакомпаний. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways и многие другие.