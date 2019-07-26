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26 июля 2019, пятница, 16:02 375
Бизнес 2019-07-26T16:03:54+03:00
Українські Новини
Винниковская табачная фабрика назвала заказчиков "фейков" о ней, появившихся в СМИ

Винниковская табачная фабрика назвала заказчиков "фейков" о ней, появившихся в СМИ

ООО "Винниковская табачная фабрика" закупает у ГФС Украины все виды марок акцизного налога и за последние 2 года заплатила в бюджет только акцизного налога 3,4 млрд грн. Соответствующее заявление опубликовали в ответ на публикации ряда СМИ о том, что Львовская табачная фабрика якобы не купила ни одной акцизной марки в 2018-2019 годах.

В ВТФ напомнили, что Львовская табачная фабрика, в адрес которой периодически звучат обвинения в уклонении от уплаты налогов, как юрлицо была ликвидирована еще 14 лет назад. Вместе с тем зарегистрированная во Львовской области Винниковская табачная фабрика платит налоги и сборы в полном объеме, что подтверждают многочисленные проверки ГФС.

Так, по итогам 2017 года, ВТФ вошла в топ-40 крупнейших налогоплательщиков Украины. Сумма отчислений составила 1,2 млрд грн. По сумме налогов фабрика опередила такие компании как "ДТЕК Западэнерго", "Райффайзен Банк Аваль", ЦГОК и  Криворожский железорудный комбинат.

В 2018 году Винниковская табачная фабрика фактически перечислила в бюджет 2,2 млрд грн и поднялась на 26-ю строчку рейтинга налогоплательщиков, опередив Запорожсталь, Азовсталь и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. В 2019 году фабрика рассчитывает увеличить сумму отчислений и занять 20-ое место.

Вместе с тем, говорится в заявлении, как минимум раз в полгода в СМИ распространяются "фейки" о том, что предприятие якобы уклоняется от уплаты налогов. На предприятии считают, что заказчиками провокаций могут быть транснациональные табачные корпорации, которые хотят монополизировать рынок и выдавить единственного национального производителя: Philip Morris, Japan Tobacco International и British American Tobacco.

"Такая деятельность носит системный характер. Не исключено, что это согласованные действия нескольких компаний, которые пытаются тотально доминировать на этом рынке и получать сверхприбыли, избавившись от конкурентов, в том числе, представителей украинской национальной табачной отрасли", — говорится в заявлении.

На сегодняшний день ВТФ — единственный 100% национальный производитель табачных изделий в Украине. Предприятие обеспечивает тысячи рабочих мест.

Напомним, ранее ГФС оштрафовала Philip Morris на 635 млн грн за то, что компания завезла на территорию Украины сырье для производства сигарет, не уплатив налоги и пошлины, пишет РБК-Украина.

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