Месяц, направленный на финансы и возможности: астролог составила гороскоп для знаков зодиака на август

Второй месяц лета подходит к концу, все затмения пережиты, а впереди предстоит пережить дарованные блага всех небесных конфигураций. Об этом сообщает астролог Рената Раевская на своей станице в Facebook.

Раевская отмечает, что август будет легче, чем июль. Весь месяц будет направлен на финансы и возможности.



Астролог составила прогноз на август для каждого знака зодиака.



Овен

Вас ждет важное предложение. Кого-то ждет предложение руки и сердца, кого-то предложение на благополучную смену работы, или смены (обмена) квартиры или автомобиля. Каждый Овен получит свое, о чем мечталось и планировалось. Одинокие Овны могут встретить свою вторую половинку на просторах интернета или в поездке.

Телец

У вас карта партнерства, контракта, договоренности или сделки. В любом случае, у вас намечается очень выгодный союз во всех смыслах. Финансовые перспективы, личностный рост, новые возможности и знания. Все это благодаря правильной расстановки коммуникации. Эта ситуация продлиться долго и даст возможности сделать большой шаг вперед.

Близнецы

Вас ожидает конец череде суеты и неудач. Если длительное время вы находились в каких-то нескончаемых делах, постоянных мелких тратах, которые в итоге собирались в приличные суммы, то сейчас пришло время собирать плоды и наслаждаться жизненными подарками. Финансовые возможности улучшаться за счет родственников, личная жизнь начнет приносить созидательную энергию, и если ранее ваш брак был на повседневных рутинных тонах, то сейчас вы окунетесь в разнообразие.

Рак

Личная жизнь повернется другим углом. Встанут вопросы о том, как отношения будут развиваться дальше. Важные вопросы о желании, и готовности к деторождению. Период реформаторский, так как сейчас, если вы не видите перспективы в отношениях, вы будете готовы поставить точку. Брак, который уже существует, может пошатнуться. Если вы чувствуете, что длительное время живете день в день "по накатанной", то будьте готовы к любовному треугольнику.

Лев

Планов у вас сейчас хоть отбавляй. Вы решили сделать все и сразу. Все получится, но скорее затянется к сентябрю. Что касается возможности реализации самих дел, то у вас вполне хватит энергии и сил. Не получится с первого раза, ничего, ко второму разу вы точно все преуспеете. Некоторые Львы, даже не заметят как быстро прошел месяц. Самое приятное в этом, что по итогу, когда вы будете сводить "дебит с кредитом", у вас выйдет хорошая сумма, которую вы захотите распределить на перемены в доме, покупку мебели или ремонт.

Дева

Вы можете так увлечься своей личностью, что совершенно забудете о делах. В такой период, у вас будет желание раскрыть все свои таланты, начать двигаться вперед везде и сразу. В этом приятном занятии, у вас может закружиться голова, а рациональное мышление отойдет в сторону. Перед тем, как вкладывать деньги куда-либо, хорошо подумайте о том, хотите ли вы заниматься делом, или это веяние вашего настроения.

Весы

Время вложения денег в свое будущее. У вас может появится возможность оперировать чужими деньгами, брать кредит, вкладывать деньги в свою будущую недвижимость совместно с кем-то из родственников или членов семьи. Если вовремя сориентироваться и воспользоваться всеми предложениями, то можно выйти совершенно на другой уровень жизни. Одинокие Весы могут встретить своего мужчину иностранца.

Скорпион

Сейчас в вашей жизни будет происходить много событий. Ваши семейные вопросы закроются. Много чему придет конец, это будет к лучшему, поскольку далее продолжаться так не может. Судьба будет баловать перспективами со всех сторон, за ними можно идти слепо. Ненужным людям в вашей жизни пришел конец, нужно только уметь спокойно отпустить.

Стрелец

Одиноким Стрельцам можно смело рассчитывать на улучшение положения в личной жизни. Молодые люди будут буквально со всех сторон набиваться в ваше общение. Возможен и любовный треугольник. Эта ситуация очень поднимет самооценку, и вы просто можете пропустить своего человека. Поэтому, все Стрельцы, кто получил мой прогноз о личной жизни - не забывайте где , кто и когда вас ждет !

Козерог

Ваша жизнь после этого месяца разделиться на "до" и "после" августа. Новая полоса жизни наступит очень быстро, люди, которые ходили за вами и буквально "питались" вашими силами и энергией уйдут навсегда. Вы начнете задумываться о смене работы или направлений в ней, многое, сразу станет понятным в личной жизни. У вас произойдет переоценка ценностей.

Водолей

У начинается двойственный этап в жизни. Вы будете сомневаться в своих делах, в правильности своих поступков. Желание быть ближе к семье обостриться, а возможности наладить все контакты произойдут в одночасье. Много дел будет делаться вами для поддержания порядка и благополучия близких. Деньги умножаться практически вдвое, с учетом, насколько много вы потратите энергии для близких людей, настолько и обогатитесь. Такая ситуация будет до конца года. Смена состава семьи.

Рыбы

Все ваши планы нуждаются в совете. Будь то покупка, будь то переезд, самодурство тут ни к чему. Много вариантов исхода событий от одного только движения. Сейчас вам нужно больше думать о благосостоянии окружающих людей. У вас происходит возврат в прошлое. Прожитые связи, бывшие работы, люди. Где-то вы не закрыли дверь, и те, кто в нее постучаться напомнят вам об этом.





Напомним, ранее синоптик дала прогноз погоды на выходные: температура повысится до +33С.