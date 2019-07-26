подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко"
26 июля 2019, пятница, 14:23 1401
Политика 2019-07-26T14:23:01+03:00
Українські Новини
Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко"

Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко"

Глава Офиса президента Андрей Богдан пытался навязать столичного застройщика Андрея Вавриша и гендиректора "1 + 1" Александра Ткаченко для согласования решений киевскому городскому голове Виталию Кличко. Об этом он сам заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Мне поступил звонок от господина Богдана. Он заявил, что я должен корректировать свои действия в соответствии процессов, которые происходят в городе, с двумя персоналиями - я могу выбрать с тем или с другим - были озвучены фамилии господина Вавриша и господина Ткаченко", - рассказал Виталий Кличко.

По его словам, Андрей Богдан фактически требовал все действия согласовывать с двумя персонами.

"На что я четко задал вопрос: скажите пожалуйста, господин Богдан, официальные должности они имеют и какие ключевые роли они должны решать в консультациях по тем или иным шагам, которые происходят в нашем городе?", - продолжил мэр Киева, добавив, что он отказался согласовывать свои действия с Вавришем или Ткаченко.

Также глава Киевской администрации сообщил, что встречался с Андреем Вавришем.

"После этого я также получил звонок от господина Вавриша. Мы встретились и оговаривали возможность переезда Офиса президента с улици Банковой на Европейскую площадь в "Украинский дом". Я отметил, что "Украинский дом" не находится в собственности города, это собственность Государственного управления делами президента. Все что необходимо для переезда мэрия сделает. Я это озвучил Вавришу и больше я с ним не встречался", - подытожил Виталий Кличко.

Больше новостей о: КГГА Глава КГГА Андрей Вавриш Кличко Виталий Ткаченко Александр Богдан Андрей

Архив
Новости
Представители Кличко не явились в ГБР, - Труба 15:26
Гройсман не видит юридических оснований для досрочных местных выборов 15:20
Власти Луганской области обратились к Президенту Украины для решения ситуации вокруг Луганской ТЭС 15:09
В ЕС выступают за полное внедрение закона о рынке электроэнергии, - Мингарелли 14:58
Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе 14:37
больше новостей
33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий 10:18
Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг 06:00 Карта
Командующий Силами спецопераций объяснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации 16:36
Кандидат от "Слуги народа" обошел на округе главу облсовета и депутата Рады 10:58
больше новостей
Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация 11:06
Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска 16:09
Один глава Коболев ежедневно обходится бюджету "Нефтегаза" как 1000 президентов Зеленских 07:40
Верующие из Польши, Беларуси и Украины вышли крестным ходом к Почаевской лавре, - УПЦ 12:01
Рутгер Хауэр. Фото: rutgerhauer/instagram
Ушел из жизни культовый актер Голливуда: самые известные фильмы Рутгера Хауэра 08:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok