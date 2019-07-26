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26 июля 2019, пятница, 13:32 520
Экономика 2019-07-26T15:30:03+03:00
Українські Новини
Метинвест намерен добиться возврата долгов ДМК за поставленное сырье

Метинвест намерен добиться возврата долгов ДМК за поставленное сырье

Метинвест заявил свои требования к Днепровскому металлургическому комбинату наряду с другими кредиторами.

Об этом Delo.ua заявили в Метинвесте. При этом сумму требований Группа не называет.

Напомним, Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской области), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), 5 июля официально объявил о решении Хозяйственного суда Днепропетровской области открыть производство по делу о банкротстве предприятия.

Метинвест — один из поставщиков металлургического сырья для ДМК и один из его кредиторов. "Метинвест долгое время сохранял надежду договориться с ИСД, вел судебные процессы, которые, к сожалению, не привели к погашению задолженностей. После возбуждения дела о банкротстве Метинвест будет, в рамках дозволенных законодательством процедур, взыскивать долги на общих основаниях (как и все остальные кредиторы). Метинвест намерен добиться возврата долгов за поставленное ЖРС, что возможно только при работающем заводе. Мы считаем банкротство негативным сценарием погашения задолженностей, который может повлиять на бесперебойную работу завода и, как следствие, на возврат долгов", — комментируют в Метинвесте.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о причастности Группы Метинвест к управлению комбинатом, однако в Метинвесте отрицают какое-либо влияние на менеджмент ДМК.

Вместе с тем Группа не скрывает интереса по расширению портфеля активов в Украине и за ее пределами. "Группа Метинвест не анонсирует свои планы на рынке M&А. В то же время Группе интересны различные активы как в Украине, так и за ее пределами", — сообщили Delo.ua в Группе Метинвест.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления. Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).
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