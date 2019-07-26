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26 июля 2019, пятница, 13:29 52
Политика 2019-07-26T15:30:03+03:00
Українські Новини
Для привлечения инвестиций необходимы мир и перезапуск экономики, - Левочкин

Для привлечения инвестиций необходимы мир и перезапуск экономики, - Левочкин

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину падает уже четвёртый год. После формирования новой исполнительной власти эту тенденцию необходимо переломить, считает народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, информирует персональный портал политика.

"Показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, измеряемый Европейской бизнес-ассоциацией, в первой половине 2019 года снизился с 3,07 до 2,85 при максимальной оценке 5. Он оказался в негативной зоне, сигнализирующей о пессимистических настроениях бизнеса. Это худшее значение индекса за последние три года, что должно стать сигналом для новой исполнительной власти. Тенденцию необходимо переломить, и ключевыми вопросами в этом направлении являются восстановление мира и приоритетное развитие экономики", - заявил Сергей Левочкин.

Он сообщил, что больше половины предприятий в опросе Европейской бизнес-ассоциации недовольны инвестиционным климатом (57%) и сомневаются относительно будущих инвестиций (54%). Проблемы, которые волнуют инвесторов, помимо названных, - высокая коррупция, недоверие к судебной власти и невозможность защитить права собственности, отток рабочей силы, а также политическая нестабильность.

Как результат, среднегодовой чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2014-2018 гг. составил всего 2,3 млрд долларов, тогда как в 2010-2013 гг. было в среднем 6 млрд долларов. Причём последние три года приток ПИИ падал: 3,3 млрд долларов в 2016 году, 2,6 млрд долларов в 2017 году, 2,4 млрд долларов в 2018 году. За 5 месяцев 2019 года и вовсе "зашло" всего 0,8 млрд долларов.

"Низкие показатели инвестиционной деятельности - это результат неспособности прошлой власти остановить войну, перезапустить экономику, побороть коррупцию и вернуть доверие инвесторов. Теперь эти задачи стоят перед новой властью - и станут одним из главных маркеров, по которым следует оценивать результаты её работы", - считает Сергей Лёвочкин.

Политик также сообщил, что в Оппозиционной платформе - За життя наработан пакет законодательных инициатив для системного улучшения инвестиционного климата.

"На его принятии мы будем настаивать с первого дня работы в новом парламенте", - резюмировал Сергей Левочкин.

Больше новостей о: Сергей Левочкин Инвестиции привлекательность Европейская бизнес-ассоциация Оппозиционная платформа - За життя Рабочая сила

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