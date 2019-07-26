СНБО должен срочно решить проблему отключения электроэнергии в Луганской области – Всеукраинская энергетическая ассамблея

Луганская область на грани отключения из-за блокировки поставок угля из РФ на местную ТЭС. Станция может перейти на газ, до для этого нужно установить цены по ПСО. СНБО должен срочно решить эту проблему.

Об этом в комментарии изданию "Экономические новости" заявил первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины Юрий Саква.

"Луганская область фактически выделена в отдельную зону, других источников нет поставки угля нет. Уголь не идёт с 1 июня, угля было накоплено достаточно, вы видите, что станция проработала 2 месяца, поэтому проблема достаточно большая и решена может быть только с помощью государственных мощных институций. Украина не смогла за 5 лет восстановить нормальное энергоснабжение и резервное снабжение со стороны объединённой энергетической системы Украины. Государство в лице СНБО обязано принять решение и участвовать в решение этого вопроса. Угроза прекращения поставки электроэнергии на область на неопределенный срок – это угроза высшего порядка", — подчеркнул Саква.

Первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины считает, что станция может работать на газу, но в этом случае нужно установить цены по ПСО.

"Текущие цены не покрывают цену на газ. Если в прошлом году была такая же ситуация и Кабмин принял решение и сделал надбавку для Луганской, чтобы только покрыть себестоимость, то в этом году этого сделать невозможно, потому что на рынке электроэнергии новые правила и есть price сap, так называемое ограничение цен. Если поднять price сap, то это автоматически увеличится для всех потребителей Украины и тд. Второй вариант – возможно сделать ПСО для Луганской станции по поставке газа", — отметил Саква.

Напомним, из-за блокирования поставок угля со стороны РФ на Луганскую ТЭС запасов угля на станции хватит до 29 июля, после чего станция может остановиться. Заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко уже призвал Кабмин принять все необходимые меры для того, чтобы избежать коллапса в регионе

Ранее госпредприятие "Оператор рынка" опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Средняя предельная цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС). При этом в июле НАК "Нафтогаз Украины" реализовывал потребителям газ за ПСО по цене 4905,67 грн за 1 м3 (без НДС, также не включена плата облгазу и Укртрансгазу).