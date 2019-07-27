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27 июля 2019, суббота, 07:07 82
Силовые структуры 2019-07-27T07:07:02+03:00
Українські Новини
ГБР открыло уголовное производство против детективов НАБУ по делу о квартирах Нацгвардии

ГБР открыло уголовное производство против детективов НАБУ по делу о квартирах Нацгвардии

Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство в отношении детективов НАБУ, участвовавших в задержании генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды в рамках дела об обмене квартир с Нацгвардией, сообщает портал ub.com.ua.

Детективов подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 371 УК Украины - "Заведомо незаконные задержания, привод, домашний арест или содержание под стражей". Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, номер производства 62019000000000950.

Олега Майбороду задержали утром 14 мая в его доме. Детективы НАБУ действовали без соответствующего постановления суда или следственного судьи. Также из протокола задержания следует, что гендиректор "Укрбуд Девелопмент" был задержан в качестве подозреваемого. Хотя на тот момент бизнесмену не было вручено уведомление о подозрении в совершении какого-либо правонарушения, поэтому на самом деле статуса подозреваемого он не имел.

Кроме того, по закону подобное задержание может происходить только при наличии обоснованных оснований считать, что человек намерен скрыться с целью уклонения от уголовной ответственности, и только в том случае, когда этот человек подозревается в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В то же время, в составленном детективом протоколе задержания не указано никаких оснований опасаться побега Майбороды или его уклонения от ответственности. Других документов, обосновывающих подобное предположение, также не существовало.

Уголовное производство в отношении сотрудников НАБУ было начато Государственным бюро расследований после заявления адвокатов Олега Майбороды в суд. Детективам, которые совершали задержание, грозит ограничение свободы до трех лет или лишение права занимать свои должности сроком до пяти лет.

Задержание Олега Майбороды состоялось в рамках расследования действий командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова при обмене квартир для военнослужащих. 16 мая Шевченковский суд Киева признал задержание бизнесмена незаконным и освободил его из-под стражи, подтвердив, что детективы НАБУ действовали с превышением своих полномочий. Впоследствии апелляционная инстанция подтвердила незаконность задержания и отклонила жалобу НАБУ.

17 мая Соломенский суд Киева отказал в аресте Олега Майбороды, поскольку НАБУ не смогло доказать убытки по делу с квартирами Нацгвардии. По словам юристов, сторона обвинения снова не представила никаких оснований считать, что гендиректор "Укрбуд Девелопмент" может скрываться от следствия. Они добавили, что при рассмотрении прокурор САП также скрыл от суда часть экспертизы, на которой базируется подозрение, сославшись на экономию бумаги. В частности, на рассмотрение судей были представлены только 5 из 127 страниц документа.

Суд назначил Олегу Майбороде залог в размере 2 миллиона гривен. Сейчас решение об этой мере пресечения обжалуется стороной защиты.

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