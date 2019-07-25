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25 июля 2019, четверг, 20:57 546
Политика 2019-07-25T22:30:01+03:00
Українські Новини
Киевлянам пытаются сверху навязать человека, который будет руководить городом, - Кличко

Киевлянам пытаются сверху навязать человека, который будет руководить городом, - Кличко

Виталий Кличко. Скриншот Эспрессо
Виталий Кличко. Скриншот Эспрессо

Разделение полномочий председателя Киевской городской государственной администрации и мэра столицы - это узурпация власти и попытки навязать в руководство города человека сверху, которого не поддерживают киевляне. За это время интервью на телеканале "Эспрессо" заявил киевский городской председатель Виталий Кличко.

"Узурпировать власть - это большой соблазн, и для меня то, что сейчас происходит, очень напоминает авторитаризм. Общество формирует бюджет, община принимает вызовы, она имеет землю и имущество и она выбирает менеджера, который должен этим распоряжаться и отчитываться перед ней. А если это не нужно, то давайте должность мэра отменим вообще и будем назначать человека сверху, который будет управлять так, как нравится президенту", - заявил мэр столицы.

Он также подчеркнул, что попытки лишить мэра реальных полномочий прежде всего противоречат Европейской хартии, и могут вообще разрушить всю систему местного самоуправления.

"Разделение полномочий - это не вопрос Кличко, этот вопрос вообще самоуправления. Даже западные эксперты дали свою оценку этому решению. Вчера мы встречались с представителями Европы и как раз так совпало, что они представили свой отчет о состоянии законодательства по созданию киевской агломерации. Это отчет нейтральной, третьей стороны и в нем говорится, что влияние президента и правительства на местное самоуправление прямо противоречит Европейской хартии", - отметил киевский городской голова.

По его словам, именно такую ​​схему пытался применить и бывший президент Виктор Янукович, и тогда Киев вообще не имел своего мэра более трех лет, что существенно и негативно повлияло на состояние дел в городе.

"Ни в одном европейском городе нет такого, чтобы община избрала мэра, а он не имел никаких реальных полномочий, чтобы реализовать ожидания жителей города. Нам нужно, чтобы самоуправление существовало, и община могла влиять на события, происходящие в городе. Такой великий соблазн был и у Януковича. в 2010 году он не имел человека, которого бы поддержали киевляне, поэтому он отстранил Черновецкого и поставил Попова, и город вообще был без мэра около трех лет. Чем все закончилось - мы помним", - подытожил Виталий Кличко.

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