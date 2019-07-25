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25 липня 2019, четвер, 20:57 321
Політика 2019-07-25T21:45:02+03:00
Українські Новини
Киянам намагаються згори нав’язати людину, яка буде керувати містом, - Кличко

Киянам намагаються згори нав’язати людину, яка буде керувати містом, - Кличко

Віталій Кличко. Скріншот Еспресо
Віталій Кличко. Скріншот Еспресо

Розділення повноважень голови Київської міської державної адміністрації і мера столиці – це узурпація влади і спроби нав’язати у керівництво міста людину згори, яку не підтримують кияни. Про це час інтерв’ю на телеканалі "Еспрессо" заявив київський міський голова Віталій Кличко.

"Узурпувати владу – це велика спокуса, і для мене те, що зараз коїться, дуже нагадує авторитаризм. Громада формує бюджет, громада сприймає виклики, вона має землю і майно і вона обирає менеджера, котрий повинен цим розпоряджатись і звітувати перед нею. А якщо це не потрібно, то давайте посаду мера скасуємо взагалі і будемо призначати людину зверху, яка буде керувати так, як подобається президенту", – заявив мер столиці.

Він також підкреслив, що спроби позбавити мера реальних повноважень перш за все суперечать Європейській хартії, та можуть взагалі зруйнувати усю систему місцевого самоврядування.

"Розділення повноважень – це не питання Кличка, це питання взагалі самоврядування. Навіть західні експерти дали свою оцінку цьому рішенню. Вчора ми зустрічались з представниками Європи і як раз так збіглося, що вони презентували свій звіт щодо стану законодавства зі створення київської агломерації. Це звіт нейтральної, третьої сторони і в ньому говориться, що вплив президента та уряду на місцеве самоврядування прямо суперечить Європейській хартії", – зазначив київський міський голова.

За його словами, саме таку схему намагався застосувати і колишній президент Віктор Янукович, і тоді Київ взагалі не мав свого мера більше трьох років, що суттєво і негативно вплинуло на стан справ у місті.

"В жодному європейському місті немає такого, щоб громада обрала мера, а він не має ніяких реальних повноважень, щоб реалізувати очікування мешканців міста. Нам потрібно, щоб самоврядування існувало, і громада мала впливати на події, які відбуваються в місті. Така велика спокуса була і у Януковича. В 2010 році він не мав людину, яку б підтримали кияни, тому він усунув Черновецького і поставив Попова, і місто взагалі було без мера біля трьох років. Чим все закінчилось – ми пам’ятаємо", – підсумував Віталій Кличко.
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