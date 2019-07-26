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  • УАФ инициирует турнир памяти погибшего в плену террористов юного футболиста Степана Чубенко, - Костюченко
26 июля 2019, пятница, 06:37 1370 Пресс-релиз
Спорт 2019-07-26T06:37:01+03:00
Українські Новини
УАФ инициирует турнир памяти погибшего в плену террористов юного футболиста Степана Чубенко, - Костюченко

УАФ инициирует турнир памяти погибшего в плену террористов юного футболиста Степана Чубенко, - Костюченко

"Начиная с сентября 2019 года в Краматорске будет проходить турнир памяти 16-летнего футболиста ФК "Авангард" Степана Чубенко, который трагически погиб в плену пророссийских террористов 25 июля 2014". Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

По словам Костюченко, в соревнованиях, которые будут ежегодными, примут участие футбольные команды школ Краматорска.

"Исполнилась пятая годовщина со дня гибели преданного сына Украины и настоящего патриота Степана Чубенко, которого казнили пророссийские боевики так называемой "ДНР" за проукраинскую позицию. Парня задержали в Донецке. Причиной стала сине-желтая лента на рюкзаке, и этого оказалось достаточно для убийства 16-летнего юноши. Выступая за юношескую команду, Степан всегда мечтал о карьере профессионального игрока", - рассказал Вадим Костюченко.

Посмертно Степана Чубенко был награжден Орденом "За мужество" III степени и отмечен званием "Народный Герой Украины".

Больше новостей о: Спорт Футбол Костюченко Вадим Украинская ассоциация футбола УАФ Степан Чубенко

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