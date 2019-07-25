Автору видео о грузовике, который сбивает Зеленского, обещают "несладкую" судьбу

Автору распространенного перед выборами Президента видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик, грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Об этом говорится в сообщении на странице "Команда Зеленского" в социальной сети Facebook.

"Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя на телеграмм-канале экс-президент Порошенко. Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля"! Более того, за это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию об обвинениях и предполагаемом авторе "шедеврального" видео", - говорится в нем.

В сообщении также отмечается, что полиция работает эффективно и виновные будут наказаны в ближайшее время

"Судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, штаб Петра Порошенко "открестился" от причастности к созданию видео, где Зеленского сбивает фура.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Порошенко подставили роликом с Зеленским и фурой.