Автору видео о грузовике, который сбивает Зеленского, обещают "несладкую" судьбу

Автору распространенного перед выборами Президента видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик, грозит лишение свободы на срок до 5 лет.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице "Команда Зеленского" в социальной сети Facebook.\r\n"Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя на телеграмм-канале экс-президент Порошенко. Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля"! Более того, за это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию об обвинениях и предполагаемом авторе "шедеврального" видео", - говорится в нем.\r\nВ сообщении также отмечается, что полиция работает эффективно и виновные будут наказаны в ближайшее время\r\n"Судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, штаб Петра Порошенко "открестился" от причастности к созданию видео, где Зеленского сбивает фура.\r\nВ свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Порошенко подставили роликом с Зеленским и фурой.