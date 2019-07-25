Замсекретаря СНБО заявил об успешных испытаниях ракет "Вільха"

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявляет об успешных испытаниях модернизированных ракет "Вільха" с увеличенной дальностью поражения в Одесской области в четверг.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українські Новини.\r\n"Стрельбы прошли успешно", - говорится в нем со ссылкой на слова Кривоноса.\r\nОтмечается, что в четверг, 25 июля, в Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Вільха" с увеличенной дальностью поражения.\r\nКривонос также отметил, что СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.\r\nСогласно сообщению, производство ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.\r\nКак сообщали Українські Новини, в апреле испытания ракет повышенной дальности также успешно прошли в Одесской области, после того, как Украина начала серийное производство ракетных комплексов "Вільха".