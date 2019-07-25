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25 июля 2019, четверг, 16:07 83
Силовые структуры 2019-07-25T16:11:16+03:00
Українські Новини
Замсекретаря СНБО заявил об успешных испытаниях ракет "Вільха"

Замсекретаря СНБО заявил об успешных испытаниях ракет "Вільха"

Ракета
Ракета "Вільха". Фото: СНБО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявляет об успешных испытаниях модернизированных ракет "Вільха" с увеличенной дальностью поражения в Одесской области в четверг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українські Новини.

"Стрельбы прошли успешно", - говорится в нем со ссылкой на слова Кривоноса.

Отмечается, что в четверг, 25 июля, в Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Вільха" с увеличенной дальностью поражения.

Кривонос также отметил, что СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

Согласно сообщению, производство ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

Как сообщали Українські Новини, в апреле испытания ракет повышенной дальности также успешно прошли в Одесской области, после того, как Украина начала серийное производство ракетных комплексов "Вільха".

Больше новостей о: Вільха РНБО ракетный комплекс "Вільха" Сергей Кривонос

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