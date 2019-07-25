Опозиційна платформа - За життя закликала мерів, які програли на парламентських виборах, піти у відставку

"Мери, які програли на виборах до парламенту, зобов'язані піти у відставку". Із таким закликом до міських чиновників звернулися в партії Опозиційна платформа - За життя, інформує портал zagittya.com.ua.

Перед початком виборчої кампанії мери Одеси, Харкова, Маріуполя, Запоріжжя, Павлограда, Рені, Ужгорода, Теплодара, Токмака, Балаклії, Червонограда заявили про свій намір балотуватися в депутати Верховної Ради України. Для цього партія "Довіряй справам" об'єдналася з Опозиційним блоком і висунула кандидатами Геннадія Труханова, Геннадія Кернеса, Вадима Бойченка, Володимира Буряка, Анатолія Вершину, Ігоря Плехова, Богдана Андріїва, Михайла Жовніра, Ігоря Котелевського, Івана Столбового, Володимира Максима.

Але замість чесної боротьби за голоси виборців, перераховані вище громадяни незаконно задіяли адміністративний ресурс і зловживали владою, щоб проштовхнути до парламенту свій партійної список.

Паралельно вони організували брудну - безпрецедентну в історії України кампанію "чорного" піару з метою протидіяти єдиній в Україні справжній опозиції - Опозиційній платформі - За життя.

Таких нахабних і цинічних порушень закону, які були здійснені "партією мерів" в ході останньої виборчої кампанії, Україна ще не знала. Знищення передвиборчої агітації конкурентів і заборона на розміщення зовнішньої реклами, спроби блокувати доступ до місцевих медіа та поширення фейкових і відверто брехливих матеріалів щодо Опозиційної платформи - За життя, нападу на партійні офіси, партійних активістів і агітаторів, спроби фальсифікацій - все це далеко не повний перелік "передвиборної активності", яка здійснювалася під керівництвом мерів з передвиборчого списку Опозиційного блоку.

Панове мери! Жителі ваших міст, інші виборці оцінили діяльність і позицію вашої "об'єднаної політичної сили". 3% підтримки на виборах - це не просто цифри. Це ваш політичний вирок.

Ваша участь в списку партії мерів - це не просто технологія протягування в Раду "потрібних людей" - це демонстрація того, як ви ставитеся до людей. Ви збиралися втекти до Верховної Ради від своїх виборців, які 2015 року довірили вам управління своїми містами.

Ви обманули своїх виборців. Замість боротьби за мир і права громадян, ви вплуталися в брудну політичну гру і програли на виборах в парламент.

Не потрібно зараз намагатися допомогти нечистим на руку політикам "виправити" результат виборів шляхом фальсифікацій. Цим ви тільки збільшите свій програш і розчарування громадян. Ви програли - майте мужність піти у відставку. Це стало б єдиним правильним і відповідальним рішенням.