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25 июля 2019, четверг, 14:37 176 Пресс-релиз
Спорт 2019-07-25T14:37:01+03:00
Українські Новини
В Профессиональной футбольной лиге Украины окончательно определились с форматами турниров сезона 2019-2020

В Профессиональной футбольной лиге Украины окончательно определились с форматами турниров сезона 2019-2020

Президент ПФЛ Сергей Макаров пояснил, почему место "Арсенала-Киев", который снялся с чемпионата Первой лиги, занял запорожский "Металлург", ифнормирует портал pfl.ua.

Решение было принято на собрании клубов ПФЛ, на котором присутствовали представители лишь шести клубов, тогда как позицию остальных представлял президент организации.

"Есть итоги сезона, есть клуб, занявший второе место, проигравший в плей-офф. Они действительно первые претенденты. Демократическим голосованием было принято, что "Металлург" Запорожье прошел в Первую лигу.

Мы вспоминали прецеденты из футбола. Я думаю, вы все помните "Полтаву", которая выходила в УПЛ, обыграв в плей-офф "Черноморец". Когда "Полтава" отказалась от участия в УПЛ, на ее место зашел "Черноморец". Похожая ситуация была чуть раньше, когда "Днепр" вылетел с УПЛ, и они транзитом упали сразу во Вторую лигу. Тогда Первую лигу пополнил проигравший плей-офф клуб "Балканы", - отметил Макаров.

В то же время чиновник УПЛ отметил, что Клуб "Перемога" не получил аттестат на право участия в соревнованиях ПФЛ, поэтому не может быть включен в состав ПФЛ. По словам Макарова, представители асболютно всех клубов поддержали это решение и предметно высказывались по этому поводу. К тому же этот клуб начал оспаривать результаты процедуры аттестации в судах общей юрисдикции, чем, по мнению президента ПФЛ Украины поставил себя вне футбольных законов.

Больше новостей о: Спорт Футбол Профессиональная футбольная лига Украины ПФЛ ПФЛ Сергей Макаров

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