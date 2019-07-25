У Професійній футбольній лізі України остаточно визначилися з форматами турнірів сезону 2019-2020

Президент ПФЛ Сергій Макаров пояснив, чому місце "Арсенал-Київ", який знявся з чемпіонату Першої ліги, зайняв запорізький "Металург", інформує портал pfl.ua.

Рішення було прийнято на зборах клубів ПФЛ, на якому були присутні представники лише шести клубів, тоді як позицію інших представляв президент організації.

"Є підсумки сезону, є клуб, який посів друге місце, програв в плей-офф. Вони дійсно перші претенденти. Демократичним голосуванням було прийнято, що "Металург" Запоріжжя пройшов в Першу лігу.

Ми згадували прецеденти з футболу. Я думаю, ви всі пам'ятаєте "Полтаву", яка виходила в УПЛ, обігравши в плей-офф "Чорноморець". Коли "Полтава" відмовилася від участі в УПЛ, на її місце зайшов "Чорноморець". Схожа ситуація була трохи раніше, коли "Дніпро" вилетів з УПЛ, і вони транзитом впали відразу в Другу лігу. Тоді Першу лігу поповнив невдаха плей-офф клуб "Балкани", - зазначив Макаров.

У той же час чиновник УПЛ підкреслив, що Клуб "Перемога" не отримав атестат на право участі в змаганнях ПФЛ, тому не може бути включений до складу ПФЛ. За словами Макарова, представники асболютно всіх клубів підтримали це рішення і предметно висловлювалися з цього приводу. До того ж цей клуб почав оскаржувати результати процедури атестації в судах загальної юрисдикції, чим, на думку президента ПФЛ України поставив себе поза футбольних законів.