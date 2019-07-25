підписатися на розсилку
25.4 25.8
28.2 28.85
˟
25 липня 2019, четвер, 14:37 10 Прес-реліз
Спорт 2019-07-25T15:15:01+03:00
Українські Новини
У Професійній футбольній лізі України остаточно визначилися з форматами турнірів сезону 2019-2020

У Професійній футбольній лізі України остаточно визначилися з форматами турнірів сезону 2019-2020

Президент ПФЛ Сергій Макаров пояснив, чому місце "Арсенал-Київ", який знявся з чемпіонату Першої ліги, зайняв запорізький "Металург", інформує портал pfl.ua.

Рішення було прийнято на зборах клубів ПФЛ, на якому були присутні представники лише шести клубів, тоді як позицію інших представляв президент організації.

"Є підсумки сезону, є клуб, який посів друге місце, програв в плей-офф. Вони дійсно перші претенденти. Демократичним голосуванням було прийнято, що "Металург" Запоріжжя пройшов в Першу лігу.

Ми згадували прецеденти з футболу. Я думаю, ви всі пам'ятаєте "Полтаву", яка виходила в УПЛ, обігравши в плей-офф "Чорноморець". Коли "Полтава" відмовилася від участі в УПЛ, на її місце зайшов "Чорноморець". Схожа ситуація була трохи раніше, коли "Дніпро" вилетів з УПЛ, і вони транзитом впали відразу в Другу лігу. Тоді Першу лігу поповнив невдаха плей-офф клуб "Балкани", - зазначив Макаров.

У той же час чиновник УПЛ підкреслив, що Клуб "Перемога" не отримав атестат на право участі в змаганнях ПФЛ, тому не може бути включений до складу ПФЛ. За словами Макарова, представники асболютно всіх клубів підтримали це рішення і предметно висловлювалися з цього приводу. До того ж цей клуб почав оскаржувати результати процедури атестації в судах загальної юрисдикції, чим, на думку президента ПФЛ України поставив себе поза футбольних законів.

Більше новин про: Спорт Футбол Профессиональная футбольная лига Украины ПФЛ Сергій Макаров

Архів
Новини
П'ять кандидатів від "Слуги народу" проходять у Раду від Івано-Франківської області 15:14 Список
На окрузі сина Порошенка у Вінниці переміг віце-президент обласної федерації важкої атлетики від "Слуги народу" 15:03
Опозиційна платформа - За життя закликала мерів, які програли на парламентських виборах, піти у відставку 14:57
Адвокат Олександр Ткаченко від "Слуги народу" виграв вибори у Верховну Раду у депутата Барвіненка в Білгороді-Дністровському 14:52
100 замовлень на тиждень: Кур'єри Glovo мітингували під київським офісом компанії 14:51
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Українська WePlay! Esports будує кіберспортивну арену в Лос-Анджелесі і Києві 09:31
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok