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25 июля 2019, четверг, 13:15 433
Политика 2019-07-25T13:20:31+03:00
Українські Новини
Нельзя назначать главу КГГА "сверху" – его должны выбирать киевляне, – блогер

Нельзя назначать главу КГГА "сверху" – его должны выбирать киевляне, – блогер

Полномочиями для управления делами Киева должны наделять жители столицы, а не президент Владимир Зеленский и его команда. И желание главы государства самому назначать председателя Киевской городской государственной администрации – это узурпация власти по принципу Януковича. Такое мнение высказал блогер Сергей Наумович на своей странице в Facebook.

"Мне нравится то, что граждане мирно выпроводили предыдущего президента из здания на ул. Банковой, после того, как выяснили, что ПАП-команда – мародеры, до некоторого времени успешно маскирующиеся под "фантастических патриотов", хоть беги им Оскар вручай. Просто весной пошли на выборы, сказали "не верю" и послали на избирательных участках его нах. Демократия в чистом виде. Зеленский может оказаться самым плохим президентом, или самым хорошим, "марионеткой Коломойского" и т.д., но его выбрал народ. Не нравится тут народ – меняйте страну, например, купив билет в одну сторону", – написал Наумович.

При этом он заявил, что решение новой власти назначать глав городских администраций – первое предупреждение украинцам и возвращение к режиму Януковича.

"А вот то, что новая власть, которая очень часто повторяла слово "референдум", предлагает назначать глав городских администраций, используя принципы узурпации "Семьи" Януковича, нарушая принцип местного самоуправления и решение Конституционного суда, – это первый серьёзный негативный звоночек", – отметил блогер.

Он подчеркнул, что полномочия Виталию Кличко выдали киевляне и только они могут решать, нравится им мэр или нет.

"Кличко может оказаться самым плохим мэром, или самым хорошим, "марионеткой Столара" и т.д., но так устроено, что полномочиями для управления делами города наделяет местная громада, а не чиновник на Банковой. Не нравится такой расклад – меняйте Конституцию, например", – резюмировал Сергей Наумович.

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