На железнодорожных путях в Хмельницкой области нашли тело ребенка

Национальная полиция обнаружила тело 11-летнего мальчика на железнодорожных путях в Хмельницкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українські Новини.\r\n"25 июля, около 06:00 на линию "102" поступило сообщение от железнодорожного техника о том, что в селе Волосское Деражнянского района между железнодорожными путями обнаружено тело подростка", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что погибший 11-летний мальчик - киевлянин, который ночью поездом "Рахов - Киев" возвращался домой с отдыха.\r\nСотрудники полиции опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка.\r\nКак сообщали Українські Новини, 6 июля полицейские обнаружили тело пропавшей 13-летней Инны Дубовик в лесополосе на окраине села Миролюбовка (Днепропетровская область).\r\nТакже ранее в Киеве железнодорожника сбил поезд.\r\nРаньше также пьяный мужчина не заметил поезд и погиб по его колесами в Харьковской области.