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25 июля 2019, четверг, 12:47 223
Происшествия 2019-07-25T12:47:17+03:00
Українські Новини
На железнодорожных путях в Хмельницкой области нашли тело ребенка

На железнодорожных путях в Хмельницкой области нашли тело ребенка

Национальная полиция обнаружила тело 11-летнего мальчика на железнодорожных путях в Хмельницкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українські Новини.

"25 июля, около 06:00 на линию "102" поступило сообщение от железнодорожного техника о том, что в селе Волосское Деражнянского района между железнодорожными путями обнаружено тело подростка", - говорится в нем.

Отмечается, что погибший 11-летний мальчик - киевлянин, который ночью поездом "Рахов - Киев" возвращался домой с отдыха.

Сотрудники полиции опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка.

Как сообщали Українські Новини, 6 июля полицейские обнаружили тело пропавшей 13-летней Инны Дубовик в лесополосе на окраине села Миролюбовка (Днепропетровская область).

Также ранее в Киеве железнодорожника сбил поезд.

Раньше также пьяный мужчина не заметил поезд и погиб по его колесами в Харьковской области.

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