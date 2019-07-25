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25 июля 2019, четверг, 11:41 411
Политика 2019-07-25T11:44:48+03:00
Українські Новини
Агрохолдинг "Укрлендфарминг" рассматривает возможность увеличения элеваторных мощностей

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" рассматривает возможность увеличения элеваторных мощностей

Один из крупнейших агрохолдингов Европы – группа компаний "Укрлендфарминг" - рассматривает возможность построения нескольких дополнительных элеваторов, в частности, в Черниговской области, для минимизации логистических затрат. Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель генерального директора агрохолдинга Василий Лобода.

"На сегодня у нас работают семнадцать элеваторов. Также есть желание построить еще несколько элеваторов, чтобы уменьшить расстояние от поля до элеватора, в частности, в Черниговской области. Таким образом, удастся сократить логистические затраты, которые играют огромную роль в себестоимости продукции", - сообщил Лобода.

В то же время он отметил, что очертить сроки, когда компания сможет приступить к реализации этого проекта, сложно, поскольку в настоящее время на украинском рынке банковского кредитования сложились неблагоприятные условия.

"Сегодня проценты по кредитам - в пределах двадцати пяти, сформировать какую-то маржинальность и вернуть эти проценты очень сложно. Надеемся, что вскоре украинская система банковского кредитования повернется лицом к аграрному производителю", - добавил он.

По его словам, "Укрлендфарминг" владеет самыми крупными элеваторными мощностями в Украине – около 3 млн тонн единовременного хранения зерна. Наибольшие элеваторы компании расположены в Сумской и Полтавской областях – мощностью почти по 500 тыс. тонн.

Лобода добавил, что из-за проблемной ситуации, которая сложилась на украинском рынке железнодорожных грузовых перевозок, и нехватки зерновозов элеваторы агрохолдинга нередко переполнены, и компания не успевает вовремя доставить продукцию в порт.

"Последние три-четыре года это (нехватка зерновозов и локомотивов) огромная проблема для всех аграриев, которая особенно обостряется в осенний период, когда начинаются поздние зерновые: соя, подсолнечник и кукуруза... Как только осенью начинается непогода, а мы храним кукурузы в пределах двухсот гектаров, все то, что выливается с дождем, а дальше - со снегом, влияет на качество и количество культуры... Поэтому наша оперативность напрямую влияет на объем выручки", - сказал Лобода, уточнив, что логистическая проблема на украинском рынке также может приводить к срыву экспортных контрактов и требует немедленного вмешательства со стороны государства.

"Укрлендфарминг" является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством и производством мяса. В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропроизводственных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское", общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10, 5 млн курей-несушек - наибольшим в Украине в 2018 г. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

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