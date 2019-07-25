SMS-пожертвования абонентов Киевстар помогли приобрести оборудование для Днепропетровской областной детской больницы

Представители Киевстар и Международного Благотворительного Фонда "Украинская Биржа Благотворительности" (МБФ УББ) "Детская Надежда" передали Днепропетровской областной детской клинической больнице оборудование для лечения маленьких пациентов. Об этом говорится в сообщении компании.

Оборудование - операционную обзорную лампу - приобрели благодаря благотворительным пожертвованиям абонентов Киевстар в рамках совместного проекта телеком оператора и Международного благотворительного фонда "Украинская биржа благотворительности" (МБФ УББ) "Детская Надежда". Лампу будет установлено в операционном блоке, где ежегодно проводится около 1000 оперативных вмешательств детям с подозрением на опухолевые заболевания, по удалению различных опухолей и опухолевидных образований.

Для того, чтобы помочь онкобольным детям, достаточно отправить sms на номер 450011, указав желаемую сумму благотворительного перевода. Благотворительный взнос может быть, как разовым, так и постоянным. А все средства поступают на счет Международного Благотворительного Фонда "Украинская Биржа Благотворительности", который потом закупает и передает украинским больницам необходимое оборудование.

"Наша команда испытывает особую радость и ответственность, когда мы можем закрывать потребности в жизненно оборудовании новой больницы, которая обслуживает целый регион нашей страны. Это дает нам возможность гарантировать, что в каждом уголке страны, где уже стоит оборудование, приобретены за средства абонентов компании "Киевстар" в рамках проекта "Детская Надежда", украинская дети, которая вынуждена бороться за свое здоровое будущее сможет получить квалифицированную и современную помощь", - говорит Ирина Гуцал, директор Международного Благотворительного Фонда "Украинская Биржа Благотворительности".

Напомним, каждый абонент предоплаченной связи Киевстар имеет возможность пожертвовать средства на помощь детям. Пожертвование может быть разовым, от 1 грн до 3000 грн, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 грн. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Ознакомиться с подробностями и поддержать инициативу можно по ссылке: https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb. Средства, которые абоненты жертвуют с помощью SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований используются МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. Отчеты по сбору и использованию средств можно посмотреть на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

"Мы благодарны каждому абоненту Киевстар за неравнодушие, - говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар. - Благотворительные организации, с которыми сотрудничает компания, прошли тщательные проверки, поэтому наши абоненты могут быть уверены, что средства дойдут до адресата".

Напомним, в мае Киевстар вместе с МБФ УББ помогли Национальному Институту Рака закупить медицинское оборудование в отделение лучевой диагностики и Одесской областной детской больнице - в клинико-диагностическую лабораторию, а в июне – оборудование для Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова.