SMS-пожертви абонентів Київстар допомогли придбати обладнання для Дніпропетровської обласної дитячої лікарні

Представники Київстар та Міжнародного Благодійного Фонду "Українська Біржа Благодійності" (МБФ УББ) "Дитяча Надія" передали Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні обладнання для лікування маленьких пацієнтів. Про це йдеться в повідомленні компані

Обладнання - операційну оглядову лампу придбали завдяки благодійним пожертвам абонентів Київстар у рамках спільного проекту телеком оператора та Міжнародного Благодійного фонду "Українська біржа Благодійності" (МБФ УББ) "Дитяча Надія". Лампу буде встановлено в операційному блоці, де щороку проводиться близько 1000 оперативних втручань дітям з підозрою на пухлинні захворювання, з видалення різноманітних пухлин та пухлиноподібних утворень.

Для того, щоб допомогти, достатньо відправити sms на номер 450 011, вказавши бажану суму благодійного переказу. Благочинний внесок може бути, як разовим, так і постійним. А всі кошти надходять на рахунок Міжнародного Благодійного Фонду «Українська Біржа Благодійності», який потім закуповує та передає українським лікарням потрібне обладнання.

"Наша команда відчуває особливу радість та відповідальність, коли ми маємо змогу закривати потреби у життєвонеобхідному обладнанні нової лікарні, яка обслуговує цілий регіон нашої країни. Це дає нам можливість гарантувати, що у кожному куточку країни, де вже стоїть обладнання, яке придбано за кошти абонентів компанії "Київстар" у рамках проекту "Дитяча Надія", українська малеча, яка вимушена боротися за своє здорове майбутнє зможе отримати кваліфіковану і сучасну допомогу", - говорить Ірина Гуцал, директорка Міжнародного Благодійного Фонду "Українська Біржа Благодійності".

Нагадаємо, кожен абонент передплаченого зв’язку Київстар має можливість пожертвувати кошти на допомогу дітям. Пожертва може бути разовою, від 1 грн до 3000 грн, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 грн. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb.

Кошти, які абоненти жертвують за допомогою SMS, не обтяжуються податками. 100% пожертв використовуються МБФ УББ на реалізацію проекту. Фонд самостійно закуповує всі необхідні матеріали для лікарень. Звіти щодо збору та використання коштів можна переглянути на сайті Української Біржі Благодійності.

"Ми вдячні кожному абоненту Київстар за небайдужість, – говорить Ганна Захараш, директор із корпоративних комунікацій Київстар. – Благодійні організації, з якими співпрацює Київстар, пройшли ретельні перевірки, тому наші абоненти можуть бути впевнені, що кошти дійдуть до адресата".

Нагадаємо, у травні Київстар разом із МБФ УББ допомогли Національному Інституту Раку закупити медичне обладнання у відділення променевої діагностики та Одеській обласній дитячій лікарні – у клініко-діагностичну лабораторію, а у червні завдяки доброчинним внескам було придбано обладнання для дитячого відділення Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова.