В Киеве на Подоле Volkswagen влетел в две иномарки во время оформления другой аварии

Ночью среды, 24 июля, на границе Подольского и Оболонского района столицы случилось двойное ДТП. На улице Новоконстантиновская водители Hyundai и Toyota оформляли небольшую аварию, как вдруг в них влетел Volkswagen Transporter, сообщает "Информатор".\r\nОт удара у Hyundai вмяло в салон багажник.\r\nАвария случилась около 22:00. Двигаясь по направлению в сторону метро "Почайная" водитель Volkswagen переезжал мост и по неизвестной причине не заметил, что на спуске с путепровода идет оформление ДТП. Остановиться Transporter смог только об Hyundai. В аварии никто сильно не пострадал.\r\n\r\nДвух людей из Volkswagen осмотрели медики, но от госпитализации они отказались. Все участники происшествия отделались ушибами и испугом. На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.\r\n\r\nДТП на Подоле. Фото: "Информатор"\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vOHo0C6nRoA" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, на Подоле камеры сняли, как водитель-вандал вырвал ограничительный столбик и поехал в ресторан.