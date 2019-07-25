В Киеве на Подоле Volkswagen влетел в две иномарки во время оформления другой аварии

Ночью среды, 24 июля, на границе Подольского и Оболонского района столицы случилось двойное ДТП. На улице Новоконстантиновская водители Hyundai и Toyota оформляли небольшую аварию, как вдруг в них влетел Volkswagen Transporter, сообщает "Информатор".

От удара у Hyundai вмяло в салон багажник.

Авария случилась около 22:00. Двигаясь по направлению в сторону метро "Почайная" водитель Volkswagen переезжал мост и по неизвестной причине не заметил, что на спуске с путепровода идет оформление ДТП. Остановиться Transporter смог только об Hyundai. В аварии никто сильно не пострадал.

Двух людей из Volkswagen осмотрели медики, но от госпитализации они отказались. Все участники происшествия отделались ушибами и испугом. На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

ДТП на Подоле. Фото: "Информатор"

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Как сообщали Українські Новини, на Подоле камеры сняли, как водитель-вандал вырвал ограничительный столбик и поехал в ресторан.