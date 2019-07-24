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  • В Партии регионов - хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами, - Ефремов
24 июля 2019, среда, 19:45 50
Политика 2019-07-24T19:45:01+03:00
Українські Новини
В Партии регионов - хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами, - Ефремов

В Партии регионов - хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами, - Ефремов

Александр Ефремов выехал из Старобельска в Киев. Бывший лидер фракции "Партия регионов" вышел из СИЗО утром 24 июля. В сопровождении адвокатов и правоохранителей он сел в Range Rover, на котором передвигается в Киеве, передает портал kp.ua.

После того, как политик вышел из изолятора, журналисты спросили его о настроении, на что Ефремов ответил: "Ну, как вы думаете, после трех лет отсидки в одиночной камере". А вот чем первым делом займется в Киеве, Александр Ефремов еще не знает, говорит, что в дороге будет время подумать (от Киева до Старобельска 850 километров). По информации журналистов, Ефремов будет отбывать домашний арест в своей квартире в Печерском районе столицы.

Ефремов сказал, что плохо разбирается в нынешней обстановке, но это не значит, что он завяжет с политикой.

- Что в стране – я видел по телевидению, но учитывая то, что я был ограничен в поступлении информации, мне трудно делать окончательные выводы. То, что сейчас происходит, я думаю, не мне оценивать. Мне надо немного разобраться в ситуации, которая сложилась, иначе я бы выглядел глупо с какими-то оценками, - отметил он.

Своей главной задачей политик видит в отбеливании репутации "Партии регионов".

- Для меня главная задача - доказать, что я как член "Партии регионов" совершенно невиновен, и что более миллиона человек, которые были в "Партии регионов" – это хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами.

Бывший лидер фракции "Партия регионов" отсидел в СИЗО три года. Его арестовали в июле 2016 году в аэропорту "Борисполь" перед вылетом в Вену и освободили под круглосуточный домашний арест 22 июля минимум до 20 сентября.

Александра Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной администрации, пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", государственной измене. Ефремова судили в Луганской области.

Александра Ефремова задерживали и отпускали в 2015 году. В суде он говорил, что "делал все возможное, чтобы не было войны", а ему пытаются "привязать то, чего я никогда не делал". В интервью репортерам утверждал, что в 2014 году можно было все решить путем переговоров.

- Все эти бредовые обвинения абсолютно беспочвенны! Я говорил ранее и повторю сейчас: есть объективная реальность, которая существует в нашем государстве. И с ней надо считаться. В свое время, вопреки всему, что на меня свалилось, я придерживался точки зрения, что все, что происходило в стране в 2014 году, можно было решить мирным путем, с помощью переговоров. На тот момент цена вопроса была мизерной. Я не говорю о материальной составляющей. Речь идет о политической составляющей. За последние три с половиной года цена вопроса значительно выросла. И когда сегодня одна часть Украины пугает другую часть, то это не путь к решению проблемы. Я по-прежнему уверен в том, что решить вопрос можно, только сев за стол и посмотрев в глаза друг другу. Необходимо договориться и объединить страну.

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