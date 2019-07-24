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24 июля 2019, среда, 14:32 381
Политика 2019-07-24T15:12:55+03:00
Українські Новини
Елена Филинюк из Abbott Laboratories стала директором коммерческого департамента "Дарницы"

Елена Филинюк из Abbott Laboratories стала директором коммерческого департамента "Дарницы"

Елена Филинюк, бывший региональный директор по маркетингу международной фармацевтической корпорации Abbott Laboratories GmbH, назначена новым руководителем коммерческого департамента фармацевтической компании "Дарница".  Об этом сообщает пресс-служба компании.

Она стала третьим топ-менджером с опытом мирового уровня, пришедшим в компанию за последний год. В январе 2019 года Андрей Обризан, руководитель с опытом работы в международных компаниях, был назначен гендиректором компании. До этого, в сентябре 2018 года, к "Дарнице" присоединился бывший глава Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив. Он возглавил совет управляющей компании "Дарницы".

Ранее Елена Филинюк работала в международных компаниях Bayer, Janssen, MSD (Merk), Pfizer, Abbott. Ключевыми достижениями Елены являются обеспечение устойчивой бизнес-модели и стратегии продвижения основных групп продуктов компании. Также она преуспела в разработке и реализации годовых стратегических планов, обеспечении органического и неорганического роста с оптимальным распределением ресурсов в регионе, расширении продуктового портфеля.

Елена Филинюк получила медицинское образование по специальности акушерство и гинекология и степень магистра экономики. Также новый коммерческий директор "Дарницы" прошла курс маркетинга Edinburg Business School, курс построения эффективной команды Columbia Business School и курс стратегических маркетинговых коммуникаций в эру диджитал при Kellogg School of Marketing в Чикаго.

"К команде Дарницы присоединилась настоящий лидер с ценным опытом работы в глобальном фармацевтическом бизнесе. Это назначение подтверждает готовность "Дарницы" стать международной компанией и достичь абсолютного лидерства на украинском рынке. Управленческий опыт Елены, ее компетенция в развитии бизнеса и стратегическом планировании, поможет компании достичь этих целей в условиях высокой конкуренции как можно быстрее",- прокомментировал новое назначение генеральный директор фармацевтической компании "Дарница" Андрей Обризан.

Елена Филинюк считает, что Украина сейчас проходит этап развития и роста в разных отраслях. И одна из сфер, в которых наша страна должна выйти на качественно новый уровень – это фармацевтический бизнес, утверждает она.

"Сегодня я делаю ставку на национальный фармацевтический бизнес, а именно на "Дарницу", - цитирует Елену Филинюк пресс-служба компании. - Во-первых, это успешная фармацевтическая компания с многолетней историей и традициями. Во-вторых, "Дарница" является производителем 250 наименований высококачественных лекарственных средств. Каждый пятый украинец  получает медицинскую помощь благодаря лекарственным средствам от "Дарницы".

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн. Бенефициаром компании является Глеб Загорий.
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