Кличко назвал манипулятивной информацию о производстве ГБР

Мэр Киева Виталий Кличко назвал информацию об уголовном производстве Государственного бюро расследований и о сути дела - манипулятивной и умышленно раздутой, информирует портал kiev.klichko.org.

"Сначала "вбросили" от юристки-партнерши Портнова. Не пошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию. И Андрей Портнов - юрист, бывший заместитель главы администрации беглого президента Януковича, а теперь - новоявленный "обличитель" - не может не знать, что это "дело" лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта. Хочу подчеркнуть, я, как мэр столицы, действую исключительно в правовом поле, - подчеркнул Кличко. - А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро. Также интереснто, так же широко распространите их ответ?", - отметил Виталий Кличко.