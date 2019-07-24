Російський співак Лоза назвав "кабацьким підходом" виконання Metallica пісні Цоя в Москві

Російський співак Юрій Лоза назвав "кабачним підходом" виконання відомою американською групою Metallica на концерті в Москві пісні Віктора Цоя "Група крові". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Лоза заявив, що виконання популярної пісні Metallica є загальносвітовим явищем на концертах. Лоза зазначив, що багато артистів на гастролях співають популярні композиції в країнах, де вони збираються виступати.

Також Лоза розповів, що місцевий прокатник зазвичай знаходить для артистів добре знайому аудиторії мелодію.

"Якщо артисти хочуть продемонструвати повагу до публіки, то шукають нове звучання, а текст вчать напам'ять, скажімо, Карел Готт в нашій країні всі російські пісні співав без шпаргалки. А якщо хочуть, як кажуть, "кинути кістку", не вникаючи в сенс пишуть все на папірці знайомим шрифтом і кладуть його перед собою на пюпітр. У випадку з "Металлікою" був обраний саме цей варіант, тому пісня виконувалася навіть не основним солістом, а басистом, у якого, швидше за все, зір краще. Щодо аранжування — на жаль, але нічого нового американці в пісню Цоя привносити не захотіли — заспівали близько до оригіналу. Коротше, типово кабацький підхід — відстрілятися і забути як страшний сон ", - написав він.

https://www.youtube.com/watch?v=tRaWcAufOx8#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

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