Платформа Бойко заявляет, что в 52 округе в Торецке окружком пытается украсть победу у их кандидата

"В 52 округе проходят масштабные фальсификации выборов с целью украсть победу у Олега Погодина". Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы – За життя, опубликованом на сайте политсилы.\r\nВ Торецке Донецкой области проходят масштабные фальсификации результатов голосования в пользу кандидата от "Батькивщины" Евгения Яковенко.\r\nЗафиксированы более 500 фактов нарушений – массовые вбросы бюллетеней, минирования участков, карусели, поврежденные коробки с бюллетенями, затягивание процедуры подсчета голосов, переписанные по несколько раз протоколы с участковых избирательных комиссий.\r\nЕвгений Яковенко скупил окружную и участковые комиссии, и большинство членов окружкома фальсифицируют результаты выборов в его пользу, не обращая внимания на глобальные нарушения со стороны УИК.\r\nСогласно данным экзит-пола и предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу в 52-м избирательном округе получает Олег Погодин, кандидат от Оппозиционной платформы – За Життя, партия набирает более 59% поддержки.\r\nМы обращаемся к:\r\n- Председателю Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №52 Саенко Александру Николаевичу,\r\n- заместителю Председателя комиссии Захарченко Ирине Витальевне,\r\n- Секретарю комиссии Медведевой Яне Валерьевне,\r\nи членам ОИК:\r\n- Альмендеровой Инессе Викторовне,\r\n- Бойко Марине Петровне,\r\n- Бондаренко Инне Олеговне,\r\n- Галаган Людмиле Яковлевне,\r\n- Гросул Элине Анатольевне,\r\n- Диденко Наталье Николаевне,\r\n- Дмитриевой Марине Николаевне,\r\n- Кабачек Светлане Викторовне,\r\n- Кириленко Ольге Леонидовне,\r\n- Курдюковой Наталье Евгеньевне,\r\n- Николаенко Елене Викторовне,\r\n- Савенко Наталье Андреевне,\r\n- Сафоновой Дарье Евгеньевне,\r\n- Снитко Роману Владимировичу,\r\n- Ядченко Татьяне Григорьевне\r\nс требованием в полном соответствии с законами Украины разблокировать процесс установления итогов голосования и открыто и честно выполнить свои обязанности перед избирателями.\r\nНе выполняйте преступные распоряжения заказчиков фальсификаций, которые с треском проиграли выборы и уже признали свое поражение, не идите на нарушения законодательства. Политические дельцы спрячутся, а отвечать перед законом придется вам лично!\r\nНапоминаем, что препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права... или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий, объединенные с обманом или принуждением, а также уклонение члена избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин в соответствии с ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины караются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.\r\nПодделка избирательных документов согласно ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины карается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.\r\nФальсификации избирательных протоколов или включение в такой протокол заведомо недостоверных сведений в соответствии с ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины карается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.\r\nВыполните свои обязанности согласно закону и не пытайтесь своими действиями исказить выбор украинских граждан!\r\nОппозиционная платформа – За життя отстоит право людей на свободное волеизъявление. Мы не допустим фальсификации выбора жителей Торецка и не дадим украсть победу у Олега Погодина.