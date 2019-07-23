Антон Геращенко сознался, что украинцы устали от "вороватой двуличной власти", которую он представлял в Раде

Депутат Рады VIII созыва (2014-2019 гг.) Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") выразил мнение, что народ Украины устал от "вороватой двуличной власти", которая была в стране в течение десятилетий.

Об этом Геращенко написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Украинцы устали от десятилетий ханжества вороватой, двуличной власти на всех уровнях и приняли решение о ее полной перезагрузке...Выбор украинского народа нужно уважать, нравится это кому-то или нет", - написал Геращенко.

Также он выразил уверенность, что "все, кто хочет по-настоящему изменить жизнь украинцев к лучшему, смогут это сделать - каждый на том месте, где его знания и способности будут больше всего востребованы".

Как сообщали Українські Новини, Геращенко задекларировал треть миллиона гривен зарплаты, полмиллиона "налички" и карабин Colt. САП изучала законность закрытия дела о незаконном обогащении Геращенко.

Ранее бывшая жена Геращенко рассказала о его махинациях с землей и причастности к госизмене.