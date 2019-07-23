подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 15:56 326
Верховная Рада и партии 2019-07-23T16:21:56+03:00
Українські Новини
Антон Геращенко сознался, что украинцы устали от "вороватой двуличной власти", которую он представлял в Раде

Антон Геращенко сознался, что украинцы устали от "вороватой двуличной власти", которую он представлял в Раде

Антон Геращенко. Фото: dialog.ua
Антон Геращенко. Фото: dialog.ua

Депутат Рады VIII созыва (2014-2019 гг.) Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") выразил мнение, что народ Украины устал от "вороватой двуличной власти", которая была в стране в течение десятилетий.

Об этом Геращенко написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Украинцы устали от десятилетий ханжества вороватой, двуличной власти на всех уровнях и приняли решение о ее полной перезагрузке...Выбор украинского народа нужно уважать, нравится это кому-то или нет", - написал Геращенко.

Также он выразил уверенность, что "все, кто хочет по-настоящему изменить жизнь украинцев к лучшему, смогут это сделать - каждый на том месте, где его знания и способности будут больше всего востребованы".

Как сообщали Українські Новини, Геращенко задекларировал треть миллиона гривен зарплаты, полмиллиона "налички" и карабин Colt. САП изучала законность закрытия дела о незаконном обогащении Геращенко.

Ранее бывшая жена Геращенко рассказала о его махинациях с землей и причастности к госизмене.

 

Больше новостей о: Народный фронт Антон Геращенко Парламентские выборы 2019

Архив
Новости
Ведущий "Евровидения-2017" Скичко выиграл выборы в Раду в 197 округе Черкасской области 16:19
Адвокат и экс-депутат Днипровского горсовета из "Слуги народа" прошел в Раду по 29 округу Днепропетровской области 16:15
С августа газ для украинцев подешевеет 16:09
Отпуск, так отпуск: Зеленский ждал Луценко на отчет по Шеремету 15:57
Антон Геращенко сознался, что украинцы устали от "вороватой двуличной власти", которую он представлял в Раде 15:56
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал 95,48% бюллетеней: процент платформы Бойко растет, а "Евросолидарности" - падает 14:20 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
больше новостей
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok